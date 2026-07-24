Travaux sur la route de la Montagne : circulation réglementée les nuits du 27 juillet au 7 août

Le Conseil départemental informe les usagers que des travaux de mise en œuvre d'enrobés seront réalisés sur la RD41 "Route de la Montagne", à Saint-Denis, entre le PR 2+050 et le PR 5+500. Ces travaux nécessitent une réglementation temporaire de la circulation afin de garantir la sécurité des usagers et des équipes intervenant sur le chantier.

Ainsi, du lundi 27 juillet au vendredi 7 août 2026, les nuits du lundi au jeudi :



- de 21h00 à 23h00, la circulation sera alternée ;

- de 23h00 à 5h00, la circulation sera totalement interdite dans les deux sens.



Pendant toute la durée du chantier, la vitesse sera limitée à 30 km/h, avec une réduction progressive à l'approche de la zone de travaux. Le dépassement, l'arrêt et le stationnement seront interdits dans les deux sens de circulation. Seuls les véhicules d'urgence seront autorisés à circuler en cas de force majeure.



Une déviation sera mise en place par la Ravine à Malheur.



Le Département remercie les usagers de leur compréhension et les invite à faire preuve de prudence aux abords du chantier.





