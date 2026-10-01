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[Vidéo] Région : la Commission Permanente de la Région du vendredi 25 septembre

  • Publié le 1 octobre 2026 à 10:32
  • Actualisé le 1 octobre 2026 à 10:43
Assemblée plénière - Région

La Commission Permanente de la Région a eu lieu le vendredi 25 septembre 2026 sous la présidence de la Présidente Huguette Bello. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Commission, Elus, Région

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