Des salariés de la société transport de l'océan Indien demandent l'aide de la Région

Des salariés en grève de la société STOI manifestent devant la Région ce mercredi 21 août 2024. Les salariés disent vouloir alerter "des problèmes rencontrés continuellement au sein de cette société". La CGTR réclame "l’amélioration des conditions de travail", "l’arrêt des pressions managériales" et "l’ouverture des négociations annuelles obligatoires" (NAO). Les grévistes ont été reçus par la Région (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Aujourd'hui on est devant la Région pour lui demander son soutien", déclare Patrick Soupaya délégué syndical de la CGTR STOI. En effet, le syndicat en grève souhaite obtenir une réponse quant à l'attribution du marché de car jaune. Ce dernier se questionne : "comment ça se fait que les accompagnateurs de car jaune gagnent plus que nous, alors que nous les chauffeurs de car jaune en faisant le même travail, sommes moins payés ?". Regardez

La CGTR STOI souhaite également soumettre une liste de proposition à la Région Réunion pour permettre l'amélioration de ses conditions de travail en huit points :

- paiement des heures travaillées

- paiement des heures de contrat

- sécurité des chauffeurs et des voyageurs

- equipement de bus assurant la sécurité

- formation et santé des chauffeurs

- demandes spécifiques : relative au salaire et au respect au sein de l'entreprise

- primes et plannings

- horaires de service.

A l'issue d'un entretien avec Patrice Boulevart, vice-président du Conseil régional délégué aux transports et Fabrice Hoarau, conseiller régional et président de la commission transports, déplacements et travaux, les salariés "ont pu exposer les difficultés rencontrées plus particulièrement par les chauffeurs de bus au sein de l’entreprise : absence de dialogue social, non-respect des réglementations en terme d’horaires, détérioration des conditions de travail, vieillissement de la flotte, problématiques de sécurité..." réagit la Région.

"Naturellement sensible à ces préoccupations, la Région a indiqué qu’elle mobilisera tous les moyens dont elle dispose pour faire entendre ces attentes légitimes dans le cadre de la Délégation de Service Public du réseau Car Jaune actuellement en vigueur, et celle à venir" annonce-t-elle.

Pour ce qui concerne les revendications salariales, la Région Réunion "a réaffirmé son soutien à la démarche engagée pour la mise en œuvre d’une convention collective "Transports" permettant de garantir aux salariés une juste rémunération et l’amélioration de leurs conditions de travail".

Elle demande "que les entreprises membres du groupement de la DSP Car Jaune, en particulier la STOI, soient respectueuses du dialogue social et de toute la réglementation propre à ce secteur".

Concernant la flotte des véhicules, la Région "confirme que celle-ci a fait l’objet d’un renforcement pour répondre aux besoins des usagers". "Elle sera quasi entièrement renouvelée dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public en 2025, avec une qualité de prestations et un confort améliorés, tant pour les conducteurs que pour les usagers" dit-elle.

Enfin, le renforcement de la sécurité des chauffeurs et des passagers est "une préoccupation majeure de la Région".

"La présence d’accompagnateurs, déjà importante sur les réseaux, sera complétée par un équipement systématique en vidéo-surveillance de tous les véhicules. Une politique des transports à la hauteur des enjeux, aussi bien économiques que sociaux, exige que chacun des acteurs, publics et privés, assume pleinement ses responsabilités dans le cadre de ses prérogatives" conclut la collectivité.

