Huguette Bello, présidente de Région, a présenté ces voeux à La Réunion à l'occasion du Nouvel an. "Nous abordons cette nouvelle année avec espoir et détermination. Ensemble, nous avons accompli beaucoup et continuerons de bâtir une Réunion forte et solidaire. Mes vœux les plus sincères pour une année de santé, bonheur, et succès. Que 2024 soit lumineuse pour nous tous !" (Photo www.imazpress.com)