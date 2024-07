La 20e édition des festivités de Guand Di a eu lieu ce week-end du 25 au 29 juillet 2024. Au cours des célébrations riches en couleurs et en traditions, la Présidente de région, Huguette Bello, a pu visiter les temples Chane et Li Si Tong à Saint-Denis. Elle a tenu à saluer le rayonnement de la civilisation chinoise et ses apports dans le développement économique et culturel de l'île. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photos : Région Réunion)