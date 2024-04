Ce jeudi 25 avril 2024, la vice-Présidente de Région, Lorraine Nativel, était à l’inauguration du Dimitile Hôtel et Spa de l’Entre-Deux. L'établissement 4 étoiles a totalement été rénové et agrandi grâce au soutien financier de la Région et du Fonds européen de développement régional (FEDER). Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)