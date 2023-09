La Région Réunion s’engage pour l’industrie et la production locale

La présidente de la Région Réunion Huguette Bello, était invitée à s’exprimer à l’assemblée générale de l’association pour le développement industriel de La Réunion, ce jeudi 7 septembre, à la Nordev (Photo: Conseil régional)

"Les Réunionnaises et les Réunionnais ont de nombreuses raisons de porter leur industrie en haute estime et le devenir de notre territoire passe incontestablement par le développement de la production réunionnaise. Nous vivons une période de grande incertitude qui peut déboucher sur une remise en cause profonde de principes fondamentaux qui ont constitué le socle de notre développement industriel et économique.

Mais la prudence ne doit pas se transformer en immobilisme et en conservatisme. Sur les sujets qui concernent la Région au premier chef, en tout cas, ce n’est pas l’esprit qui nous anime. Nous sommes dans l’action !" a déclaré Huguette Bello