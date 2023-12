Le conseil régional organise une conférence des parties pour la planification écologique

Le vendredi 8 décembre 2023, L’État et la Région Réunion se sont réunis au Moca à Saint-Denis afin d'engager la démarche de territorialisation de la planification écologique avec l’ensemble des collectivités, le Département, les présidents des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale), et les maires, en association avec les parlementaires et les acteurs du territoire (Photo Région Réunion).

Le changement climatique étant une grande problématique environnementale, l'Etat et la Région Réunion ont engagé la démarche de territorialisation de la planification écologique lors de la conférence des parties pour la plannification écologique le vendredi 8 décembre 2023 au MoCa à Saint-Denis.

L’objectif de cette conférence est de "définir régionalement les leviers d’actions alignés avec les objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre et de préservation de la biodiversité" nous indique leur communiqué.