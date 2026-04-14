Région : la commission permanente adopte une soixantaine de rapports

Réunie ce vendredi 10 avril sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente a examiné et voté près d’une soixantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. (Photo sly/www.imazpress.com)
- Pour le développement humain -
Creps de La Réunion
La commission permanente a voté une subvention de fonctionnement de 152 125 euros au CREPS de La Réunion au titre de l’exercice 2026. Cette subvention vise à soutenir plusieurs actions contribuant à l’accompagnement des sportifs de haut niveau, à l’amélioration de leurs conditions d’accueil et à la continuité du fonctionnement de l’établissement. La répartition de cette aide est la suivante :
- 7 125 € pour l’hébergement des lycéens originaires des cirques au sein de l’internat du CREPS ;
- 25 000 € pour le suivi médical des sportifs des pôles ;
- 20 000 € pour la continuité du service de la structure ;
- 100 000 € pour l’accompagnement des sportifs dans le cadre du dispositif régional d’excellence sportive.
La commission permanente a également validé l’engagement d’une enveloppe de 200 000 euros, destinée à financer les travaux annuels d’entretien, de mise aux normes et d’amélioration des conditions d’accueil des sportifs sur les sites du CREPS de La Réunion (Plaine des Cafres, Saint-Paul et Saint-Denis).
Sport
La commission permanente a voté une subvention de 3 000 euros à Fabien Thazar, sportif de haut niveau, afin de soutenir la réalisation de sa saison 2026 de bodyboard.
La commission permanente a également répondu favorablement à demande de subvention de l’association L.A Karaté Club de Saint-Joseph relative à la participation d’un groupe de jeunes sportifs réunionnais à la compétition internationale de karaté (WUKF South African championships & Afro-Asian Open) organisée à Port Elizabeth en Afrique du Sud. La subvention régionale s’élève à 11 324 euros.
Projets pédagogiques des lycées
Au titre de l’appel à projets pédagogiques permanent qui vise à renforcer les compétences, le travail de groupe, la préparation aux examens, la réussite scolaire, l’épanouissement et l’implication des lycéens en vue d’une insertion sociale et professionnelle durable, la commission permanente a voté un accompagnement financier de 15 000 euros pour trois projets :
• 5 000 € au lycée Georges Brassens pour le projet "Alon Buller" ;
• 5 000 € au lycée Jean Hinglo pour la poursuite de l’expérimentation du biodigesteur en cuisine autonome ;
• 5 000 € au lycée professionnel Patu de Rosemont pour l’organisation des 4 demi-finales académiques du Concours "KASKOKO".
Fonctionnement des lycées
La commission permanente a validé la répartition des dotations de fonctionnement "Dialogue de Gestion" des lycées ainsi que les modalités de versement au titre de l’exercice 2026.
Cette enveloppe de dotations de fonctionnement d’un montant maximal de 436 393 euros s’ajoute à celle déjà engagée par la collectivité et porte à hauteur de 14 157 283 euros l’effort de la collectivité en matière de Dotation Globale de Fonctionnement des 45 lycées publics pour l’exercice 2026.
Expositions à la Villa de la Région
La commission permanente a approuvé l'attribution de subventions à quatre associations et une artiste pour le financement de leurs projets en arts visuels et d’expositions à la Villa de la Région. L’attribution de ces subventions a pour finalité de soutenir les structures culturelles dans le domaine des arts visuels dans leur programme d’actions et d’œuvrer à la vitalité artistique du territoire et à la structuration du secteur.
• École Supérieure d’Art de La Réunion : 8 000 € ;
• Association les Photographies de Victor Erapa : 8 000 € ;
• Association Klaxon : 8 000 € ;
• Émilie Hardy : 8 000 € ;
• Association Ankraj Oi : 8 000 €.
Musiques actuelles
La commission permanente a validé le projet de convention d’application financière pour l’année 2026, conclue entre l’État, le Centre National de la Musique (CNM) et la Région Réunion, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de filière des musiques actuelles à La Réunion 2024 - 2027. Ce dispositif partenarial vise à mettre en place une politique commune d’intervention en faveur des artistes et des entreprises agissant dans le champ des musiques actuelles, en complémentarité des dispositifs de droit commun déjà existants. L’engagement financier de la Région Réunion s’élève à 50 000 euros pour l’année 2026.
Allocations régionales de recherche de doctorat
La commission permanente a approuvé les modalités de mise en œuvre de la campagne des Allocations Régionales de Recherche de doctorat (ARR) pour la session 2026.
Les sept axes prioritaires retenus pour l’attribution de ces allocations, en réponse aux enjeux structurants du territoire, sont la souveraineté et les mutations sociales alimentaires, les sciences humaines et dynamiques sociétales, l’intelligence artificielle et numérique, les transitions énergétiques et résilience climatique, la santé et le bien-être des populations insulaires, l’économie bleue, la biodiversité, et la résilience des socioécosystèmes marins, et les sujets émergents et les nouvelles frontières scientifiques.
Il a été acté une participation financière globale maximale d’un montant de 1 350 000 euros correspondant à l’attribution de 25 allocations.
Recherche
Au titre du FEDER, et du soutien à la recherche, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :
• Université de La Réunion : 183 931 € pour le projet "Heatmap" qui vise à développer un cadre méthodologique avancé de simulation et de conception énergétique adapté aux systèmes de rafraîchissement couplés dans les zones tropicales.
• IRD : 1 279 067 € pour le projet "MEDDI" qui a pour ambition de proposer une avancée dans la compréhension de la biodiversité, la structure, la dynamique et le rôle des écosystèmes mésophotiques, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi dans le débat international actuel.
Conservatoire à rayonnement régional
La commission permanente a validé le programme de l’ensemble des manifestations prévues pour le 1er semestre 2026 de la saison pédagogique du CRR. Elle a autorisé la prise en charge financière des différentes dépenses nécessaires à l'organisation de ces manifestations pour un montant maximum de dépenses de 115 000 €, notamment les dépenses liées à la location des salles, à la location de matériels, à la prise en charge de billets d'avion, des coûts de location de voiture et d'hébergement pour les intervenants extérieurs.
Volontariat
La commission permanente a répondu favorablement à une une demande du GIP France Volontaires qui sollicitait une subvention de 255 676 € au titre du fonds INTERREG VI pour cofinancer le "Programme de volontariat de solidarité internationale - Département de La Réunion".
Formation professionnelle
La commission permanente a validé l’arrêté modifiant les structures pédagogiques des établissements publics (projets d’ouverture, diminution et d’adaptation de sections) dans le cadre de l’élaboration de la carte des formations professionnelles initiales sous statut scolaire des lycées de La Réunion pour la rentrée 2026-2027. Pour cette rentrée scolaire, un budget de 238 170 euros est alloué aux équipements nécessaires à l’ouverture de nouvelles formations, incluant un engagement de 106 074 euros pour l’année 2026.
- Pour le développement économique -
Aéroport de La Réunion Roland Garros
Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 22 080 150 euros à la SA Aéroport de La Réunion Roland Garros pour les travaux de refonte de l’aire de trafic sur la plate-forme aéroportuaire.Tourisme
La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention du Comité Réunionnais du Tourisme (CRT), pour le financement de ses charges de fonctionnement pour l'année 2026 pour un montant total de 355 000 euros. Cette demande s’inscrit dans le cadre de la phase d’amorçage du CRT, appelé en cours d’année à reprendre les missions de l’Île de La Réunion Tourisme (IRT) par une opération de transfert de son personnel et des moyens dévolus.
Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à plusieurs projets hôteliers :
• SAS Ipomea Invest / SAS Colline Hospitality : 3 220 000 € pour la construction d'un complexe hôtelier 4 étoiles de 92 clés à la Saline Les Bains
• SASU Isautier Tourisme : 30 000 € pour accompagner des études en vue de la création d’un complexe hôtelier & SPA 4* à Bérive
• SAS Tamarin Loc 59 / SARL Lodges Isles De Bourbon : 24 062 € pour accompagner des études en vue de la création de 7 gîtes labellisés à Saint-Leu
Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 188 314 euros à INVEST OI pour financer une étude de faisabilité de la création d’une compagnie maritime régionale visant à renforcer la connectivité et la logistique dans l’Océan Indien.
La commission permanente a également répondu favorablement à la demande de subvention du Cluster Maritime de La Réunion en faveur de l’organisation de la 12e journée de la mer, qui aura lieu le 13 juin 2026, sur la darse militaire du port de la Pointe des Galets. Cette manifestation fait l’objet d’une aide régionale récurrente depuis 2022. L’aide régionale accordée pour la réalisation de cet évènement est de 15 840 euros, soit une participation de la Région à hauteur de 60 % du coût total prévisionnel du projet.
Soutien aux projets d’investissements des entreprises
Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :
• SAS Cocoboat : 107 712 € pour l’acquisition de deux embarcations en vue d'accroître les capacités d'accueil du centre d'observation et de randonnée aquatique.
• SARL L'envie des Mets : 313 887 € pour la création d’un atelier de production de produits boulangers et pâtissiers au Tampon.
• SARL SCIC Réunion : 1 442 915 € pour son projet de construction et d’aménagement d'une nouvelle usine d’engrais minéraux à Saint-Paul.
Prime régionale à l’emploi
Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une aide publique de 76 102 euros à la SAS East Park Cie pour un programme d'embauche de cinq employés polyvalents dans le cadre du développement de l’entreprise.
Soutien à la compensation des surcoûts de transport
Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de financements :
Volet intrants productifs
• SAS CASTEL : 838 956 €
• SAS SBIE Enrobés : 2 364 848 €
Programme LEADER
Dans le cadre du Plan de Développement Rural de La Réunion, il est prévu la mise en œuvre de la mesure LEADER à travers des stratégies de développement local portées par les Groupes d’Action Locale (GAL), qui ont pour but de renforcer la cohérence territoriale et de contribuer au développement durable à long terme du territoire des Hauts de l’île. C’est dans ce cadre que la commission permanente a validé l’attribution de plusieurs subventions :
• 103 246 € au TERH GAL OUEST pour le financement de 6 projets
• 9 710 € à GAL’IZES pour un projet d’accompagnement des acteurs de l’économie locale
• 24 147 € à LAB’HAUT NORD pour le financement de 3 projets
Manifestations à caractère économique
La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention pour l'organisation de la manifestation à caractère économique "Foire Agricole de Bras-Panon", qui aura lieu du 8 au 17 mai 2026. Il a été acté d'engager un montant de 30 000 euros, montant qui sera complété par la location d'un stand à hauteur de 5 373 euros.
Une compagnie maritime, pourvu que se soit
Pas un gouffre financier comme air Austral et sur les emplois ne seront réservés qu'aux amis des élus copains coquins on connaît la musique.