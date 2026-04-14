Région : la commission permanente adopte une soixantaine de rapports

Réunie ce vendredi 10 avril sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente a examiné et voté près d’une soixantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. (Photo sly/www.imazpress.com)

- Pour le développement humain -

Creps de La Réunion



La commission permanente a voté une subvention de fonctionnement de 152 125 euros au CREPS de La Réunion au titre de l’exercice 2026. Cette subvention vise à soutenir plusieurs actions contribuant à l’accompagnement des sportifs de haut niveau, à l’amélioration de leurs conditions d’accueil et à la continuité du fonctionnement de l’établissement. La répartition de cette aide est la suivante :- 7 125 € pour l’hébergement des lycéens originaires des cirques au sein de l’internat du CREPS ;- 25 000 € pour le suivi médical des sportifs des pôles ;- 20 000 € pour la continuité du service de la structure ;- 100 000 € pour l’accompagnement des sportifs dans le cadre du dispositif régional d’excellence sportive.

La commission permanente a également validé l’engagement d’une enveloppe de 200 000 euros, destinée à financer les travaux annuels d’entretien, de mise aux normes et d’amélioration des conditions d’accueil des sportifs sur les sites du CREPS de La Réunion (Plaine des Cafres, Saint-Paul et Saint-Denis).



Sport



La commission permanente a voté une subvention de 3 000 euros à Fabien Thazar, sportif de haut niveau, afin de soutenir la réalisation de sa saison 2026 de bodyboard.

La commission permanente a également répondu favorablement à demande de subvention de l’association L.A Karaté Club de Saint-Joseph relative à la participation d’un groupe de jeunes sportifs réunionnais à la compétition internationale de karaté (WUKF South African championships & Afro-Asian Open) organisée à Port Elizabeth en Afrique du Sud. La subvention régionale s’élève à 11 324 euros.



Projets pédagogiques des lycées

Au titre de l’appel à projets pédagogiques permanent qui vise à renforcer les compétences, le travail de groupe, la préparation aux examens, la réussite scolaire, l’épanouissement et l’implication des lycéens en vue d’une insertion sociale et professionnelle durable, la commission permanente a voté un accompagnement financier de 15 000 euros pour trois projets :

• 5 000 € au lycée Georges Brassens pour le projet "Alon Buller" ;

• 5 000 € au lycée Jean Hinglo pour la poursuite de l’expérimentation du biodigesteur en cuisine autonome ;

• 5 000 € au lycée professionnel Patu de Rosemont pour l’organisation des 4 demi-finales académiques du Concours "KASKOKO".



Fonctionnement des lycées

La commission permanente a validé la répartition des dotations de fonctionnement "Dialogue de Gestion" des lycées ainsi que les modalités de versement au titre de l’exercice 2026.

Cette enveloppe de dotations de fonctionnement d’un montant maximal de 436 393 euros s’ajoute à celle déjà engagée par la collectivité et porte à hauteur de 14 157 283 euros l’effort de la collectivité en matière de Dotation Globale de Fonctionnement des 45 lycées publics pour l’exercice 2026.



Expositions à la Villa de la Région

La commission permanente a approuvé l'attribution de subventions à quatre associations et une artiste pour le financement de leurs projets en arts visuels et d’expositions à la Villa de la Région. L’attribution de ces subventions a pour finalité de soutenir les structures culturelles dans le domaine des arts visuels dans leur programme d’actions et d’œuvrer à la vitalité artistique du territoire et à la structuration du secteur.

• École Supérieure d’Art de La Réunion : 8 000 € ;

• Association les Photographies de Victor Erapa : 8 000 € ;

• Association Klaxon : 8 000 € ;

• Émilie Hardy : 8 000 € ;

• Association Ankraj Oi : 8 000 €.



Musiques actuelles

La commission permanente a validé le projet de convention d’application financière pour l’année 2026, conclue entre l’État, le Centre National de la Musique (CNM) et la Région Réunion, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de filière des musiques actuelles à La Réunion 2024 - 2027. Ce dispositif partenarial vise à mettre en place une politique commune d’intervention en faveur des artistes et des entreprises agissant dans le champ des musiques actuelles, en complémentarité des dispositifs de droit commun déjà existants. L’engagement financier de la Région Réunion s’élève à 50 000 euros pour l’année 2026.



Allocations régionales de recherche de doctorat

La commission permanente a approuvé les modalités de mise en œuvre de la campagne des Allocations Régionales de Recherche de doctorat (ARR) pour la session 2026.

Les sept axes prioritaires retenus pour l’attribution de ces allocations, en réponse aux enjeux structurants du territoire, sont la souveraineté et les mutations sociales alimentaires, les sciences humaines et dynamiques sociétales, l’intelligence artificielle et numérique, les transitions énergétiques et résilience climatique, la santé et le bien-être des populations insulaires, l’économie bleue, la biodiversité, et la résilience des socioécosystèmes marins, et les sujets émergents et les nouvelles frontières scientifiques.