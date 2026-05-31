Des lots de lardons de plusieurs marques rappelés à cause d'un "défaut d'étanchéité"

Des lots de lardons vendus par plusieurs marques en France, notamment Lidl, Auchan et Intermarché, ont été rappelés à cause d'un "défaut d'étanchéité", indique le site Rappel Conso. Il précise qu'ils font l'objet d'une "teneur insuffisante en sel dans le produit qui ne permet pas sa bonne conservation".

Il s'agit de boites de plusieurs marques, notamment des barquettes 2x100 grammes de la marque Monique Ranou vendus chez Intermarché dont la date limite de consommation est le 30 mai 2026.

Le code GTIN du produit (visible sous le code barre) est le suivant : 3250392550455.

Un dernier lot est concerné : des lardons nature vendus chez Auchan depuis le 28 avril dernier.

- Des lardons rappelés à cause d'un "défaut d'étanchéité" -

Un contrôle a mis en évidence une teneur insuffisante en sel pouvant entrainer une mauvaise conservation et un développement microbien et des défauts de couleur, odeur, gout et texture à la cuisson

Risques encourus par le consommateur

- Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)

- Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)

- Modifications organoleptiques

Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

- Ne plus les consommer -

Le site invite les consommateurs qui ont acheté ces produits à ne plus les consommer.

Il invite également les personnes à rapporter le produit au point de vente pour un remboursement avant le 12 jui 2026.

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