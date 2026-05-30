[Photos] Bassin la Paix, une beauté sauvage de l'est

Point d’eau impressionnant, le bassin la Paix est situé sur le cours de la Rivière des Roches, entre les communes de Saint-Benoît et de Bras-Panon. Niché au cœur d'une végétation luxuriante, il est admiré pour sa grandeur et prisé des canyoneurs. Malgré sa beauté, le site est actuellement fermé au public et ce, jusqu'à nouvel ordre. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone et dans le respect de la réglementation. (Photos : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Le Bassin la paix est sans doute l'un des plus beaux bassins de l'île. Avec sa végétation luxuriante et son décor basaltique, il impressionne par ses dimensions spectaculaires et par la beauté sauvage de son environnement.

Ce site emblématique, marque également l'arrivée de la descente de canyoning de la Rivière des roches.

- Le bassin la Paix fermé au public -

Malgré la tranquillité apparente de la randonnée qui y mène, le site reste particulièrement dangereux, notamment après de fortes pluies.

À la suite de plusieurs accidents, l'accès est actuellement interdit, jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a été prise afin de sécuriser le pont menant à la cascade ainsi que le sentier situé à proximité.

À découvrir lorsque l'accès sera de nouveau autorisé.

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