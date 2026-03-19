La Région Réunion participe à la commémoration des 80 ans de la départementalisation

Ce jeudi 19 mars 2026, la Région Réunion a pris part aux commémorations des 80 ans de la départementalisation, au Département. Nous partageons, ci-dessous, un communiqué de la Région. (Photo : Région Réunion)

Le 19 mars 1946 constitue une date fondatrice pour La Réunion.

Mettant fin au régime colonial, la loi portée par les députés réunionnais Raymond Vergès et Léon de Lépervanche a ouvert une nouvelle étape de notre histoire, fondée sur l’égalité des droits, la reconnaissance des citoyens et la construction d’un modèle de développement.

- Un territoire profondément transformé -

Depuis, le territoire s’est profondément transformé : accès aux droits sociaux, structuration des services publics, développement des infrastructures et émergence d’une économie moderne.

Ces évolutions permettent aujourd’hui à La Réunion de s’affirmer comme l’un des territoires ultramarins les plus développés, malgré des défis qui demeurent.

À travers cette commémoration, c’est aussi l’avenir qui se dessine. Elle invite à poursuivre la construction d’un modèle de développement plus adapté aux réalités de notre île.

Par sa présence et son action, la Région Réunion s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en accompagnant les évolutions du territoire et en contribuant à son développement.