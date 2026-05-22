Météo: samedi frais et nuageux

Pour ce samedi 23 mai 2026, Matante Rosina voit quelques gouttes qui traînent encore sur le sud sauvage en fin de nuit. La matinée se partage entre un ciel bien chargé sur la moitié sud et de belles éclaircies sur le nord. Les nuages gagnent ensuite l'intérieur au fil des heures. La fraîcheur continue de s'installer avec des températures en baisse sensible et un vent qui se renforce en rafales sur les côtes exposées. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)