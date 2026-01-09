Région Réunion : la mémoire des esclaves partagée dans l'Hexagone lors de la fête de la liberté

À l'occasion des célébrations de l'abolition de l'esclavage, la Région Réunion a organisé à Bordeau, une manifestation mémorielle, à la fois artistique et historique, en collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l'association Mémoires et Partages. La conseillère régionale déléguée à la culture, Stéphanie Poiny-Toplan, a ainsi pris part aux différents événements organisés : la diffusion en avant-première du film "Furcy, né libre" de Abd Al Malik, une cérémonie officielle dans les jardins de l'hôtel de ville de Bordeaux et la conférence consacrée à l'histoire de l'esclavage à La Réunion dans l'hémicycle de l'hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)