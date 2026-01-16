Région Réunion : la présidente de Région en visite au centre de formation du groupe Réunion Air Assisitance

Ce vendredi 16 janvier, Hugette Bello, présidente de Région s'est rendue au centre de formation du groupe Réunion Air Assistance. Ouvert depuis 1991, le groupe RAA intervient dans différents secteurs et services auxiliaires des transports aériens, notamment en matière de sécurité. Après avoir visité les locaux de l'établissement, la Présidente Huguette Bello a pu assister à une démonstration d’un Maître-chien en recherche et détection d’explosifs. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo d'illustration :

La Région, chef de file en matière de formation professionnelle, consacre 100 millions d’euros à cette politique essentielle pour l’avenir des Réunionnais.e.s. À travers cette visite, la Présidente de Région a salué l’engagement du groupe dans l’excellence de la formation, la qualité des équipements et l’adaptation aux besoins du territoire.

“À La Réunion, nous avons un besoin important en formation dans de nombreux secteurs, et notamment dans la sécurité publique ou privée. Nous serons amenés à concevoir des partenariats public-privé avec les acteurs qui permettent à nos Réunionnais.e.s de gagner en compétences”, déclare Hugette Bello.