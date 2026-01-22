Région Réunion : voeux 2026 et remise de médailles au CHU de La Réunion

Ce mercredi 21 janvier 2026, la présidente de Région, également présidente du conseil de surveillance du CHU, a présenté ses voeux pour l'année 2026 au personnel hospitalier. Pour cette première cérémonie à l’hôpital de Bellepierre, ce sont 25 agents qui ont été distingués pour leurs années d’engagement au service de la population réunionnaise. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo d'illustration : Région)

La santé est une priorité pour la collectivité. Elle accompagne activement le développement des infrastructures hospitalières et des services médicaux, afin d’assurer une prise en charge de qualité sur l’ensemble du territoire. En 2025, la Présidente Huguette Bello a notamment participé au lancement du chantier du nouveau Bâtiment Femme Parent Enfant à Bellepierre, qui offrira des conditions d’accueil et de soins de meilleure qualité.

La Présidente de Région a également tenu à féliciter le professionnalisme du personnel hospitalier, puisque le CHU de La Réunion fait désormais partie des 50 meilleurs hôpitaux de France.

"Je souhaite insister sur la nécessité absolue de porter d’une même voix les problématiques sanitaires de notre territoire. Les couleurs politiques doivent s’effacer face aux enjeux de santé, qui resteront toujours notre priorité. (…) Que 2026 soit porteuse de continuité et de satisfaction dans nos engagements !", déclare Hugette Bello.