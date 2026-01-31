"Organes d'État" : la diffusion du documentaire annulée dans les salles, le groupe Ethève s'explique

Le groupe de cinémas Ethève (Ciné Cambaie, Ciné Lacaze et Ciné Grand Sud) a annulé le 19 janvier 2026, trois projections du documentaire "Organes d'État" prévues à La Réunion. La première était programmée pour le 27 janvier. "Aucun motif ne nous a été communiqué", déplore Frédéric Giacalone, président de l'association Éveil de Chine. Contactée, la direction justifie cette annulation par "des raisons commerciales et objectives".

"La programmation avait pourtant été validée depuis le 17 octobre 2025 et des préventes étaient en cours", se désole Frédéric Giacalone.

Wang Hongyan, témoin invitée à intervenir après les projections, a adressé une lettre au directeur des cinémas exprimant sa "profonde déception face à l'absence d'explication".

"Cette survivante de la persécution du Falun Gong en Chine devait témoigner de son vécu", indique l'organisateur.

"Cette annulation intervient après deux cas documentés de pressions de l'ambassade de Chine visant à empêcher la diffusion de ce même documentaire en Hexagone", dit-il.

"Organes d'État" "expose les prélèvements forcés d'organes perpétrés par le gouvernement chinois. Primé dans plusieurs festivals internationaux, il a été réalisé après sept ans d'enquête", explique Frédéric Giacalone.

- Des raisons uniquement commerciales pour le cinéma -

Contactée, la direction des Multiplexes Ciné Cambaie de Saint-Paul et Saint-Pierre, explique : "les raisons de cette annulation sont uniquement commerciales et objectives".

"Nos cinémas sont des établissements culturels, mais aussi des structures commerciales, indépendantes et libres de leurs choix éditoriaux", précise la direction.

Il ajoute : "nous avons mis en vente ces trois séances et lancé une promotion sur lieu de vente (et via nos réseaux sociaux) fin décembre 2025, soit à une période de très forte fréquentation du fait de la sortie d'Avatar 3 et Zootopie 2 (donc, avec le taux le plus élevé de visibilité possible pour cette promotion sur lieu de vente)".

La semaine du 21 janvier, "nous avons constaté que malgré notre effort promotionnel, ces séances ne remplissaient pas du tout et étant donné les conditions d'exposition imposées par les distributeurs des films plus commerciaux prévus à la même période, nous avons pris la décision d'annuler ces séances".

La direction précise, "nous avons pris cette décision sans avoir subi aucune pression de nulle part, en toute liberté et uniquement pour des raisons purement économiques".

www.imazpress.com/[email protected]