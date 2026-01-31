[Photos] Saint-Denis : les policiers manifestent pour alerter sur leurs conditions de travail

Alliance Police Nationale a appellé ce samedi 31 janvier 2026, à une grande mobilisation citoyenne aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-Mer. À Saint-Denis, rendez-vous est donné devant la préfecture de Saint-Denis. Les fonctionnaires de police souhaitent, par leur action, alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de moyens humains, matériels (Photos : sly/www.imazpress.com)

Plusieurs élus et candidats aux municipales, ont fait le déplacement lors de cette mobilisation, à l'image de la maire de Saint-Denis Éricka Bareigts, Céline Sitouze, Patrice Selly ou encore la sénatrice Audrey Bélim.

L'organisation syndicale alerte notamment "sur la dégradation continue de (leurs) conditions de travail", qui concerne l’ensemble de la Police nationale : "Voie publique, investigation, renseignement, CRS, police aux frontières, BRI, services de nuit, unités spécialisées, motocyclistes, personnels administratifs, techniques et scientifiques". Écoutez Stéphane Patché, représentant syndical de Alliance Police Réunion.

- Plus de moyens et d'effectifs pour La Réunion -

À La Réunion, le syndicat réclame un renfort d’effectifs, des moyens matériels décents, notamment des véhicules en état de fonctionnement.

À cela s’ajoute le dossier du commissariat du Port, promis depuis 2022 par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur.

Le syndicat demande également le redéploiement police-gendarmerie dans plusieurs communes sous tension, dont Saint-Paul, Saint-Louis, Le Tampon, Saint-Joseph et Saint-Benoît, la création d’une antenne de police au Grand Port maritime et l’application de l’avantage spécifique d’ancienneté sur toutes les zones police et gendarmerie de La Réunion.

- Un appel à l'aide de la police -

Les forces de l’ordre dénoncent aussi "une augmentation constante des missions, sans les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires pour les assurer dans de bonnes conditions". Et d’alerter : "Une police épuisée, insuffisamment dotée et insuffisamment écoutée ne peut exercer pleinement sa mission de protection des citoyens."

"Chaque jour, les policiers protègent les Français au péril de leur vie. Chaque jour, ils le font sans effectifs suffisants, sans moyens adaptés, sans protection juridique réelle. La Police nationale est à bout. Les agents sont épuisés. La colère est légitime", a indiqué le communiqué du syndicat de police.

"Sans moyens, il n'y a plus de police. Sans justice ferme, il n'y a plus de sécurité. Sans autorité, il n'y a plus d'Etat", ajoute le syndicat.

