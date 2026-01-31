L'actrice Catherine O'Hara, célèbre pour son rôle dans "Maman, j'ai raté l'avion !", est morte

Connue notamment pour ses rôle dans "Maman, j'ai raté l'avion !" et "Beetlejuice", l'actrice canado-américaine Catherine O'Hara est morte à l'âge de 71 ans, ont annoncé vendredi ses agents. Elle est décédée à son domicile de Los Angeles des suites d'une brève maladie.

L'actrice canadienne Catherine O'Hara, notamment connue pour ses rôles dans "Beetlejuice" et "Maman, j'ai raté l'avion !", est décédée à l'âge de 71 ans, ont annoncé vendredi 30 janvier ses agents.

Elle était également apparue ces dernières années dans les séries "Bienvenue à Schitt's Creek" et "The Studio".

Elle est décédée à son domicile de Los Angeles des suites d'une brève maladie, a précisé à Variety l'agence CAA, qui la représentait.

Née à Toronto en 1954, elle avait fait ses débuts au cinéma en 1980.

En 1988, elle avait incarné la belle-mère de Winona Ryder dans "Beetlejuice", de Tim Burton.

Mais c'est en 1990 qu'elle avait accédé à une notoriété mondiale en jouant la mère de Kevin, incarné par Macaulay Culkin, dans "Maman, j'ai raté l'avion !".

AFP