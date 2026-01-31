[Vidéo] Le cyclone tropical Fytia sur Madagascar, la Grande île en proie à des inondations

À 4 heures ce samedi 31 janvier 2026, l'oeil du cyclone tropical Fytia se trouve à moins de 30 km des côtes malgaches au niveau de la province de Mahajunga et à 1.225 km de La Réunion. Au nord-ouest de Madagascar, "une dégradation des conditions météorologiques est en cours, accompagnée de très forts cumuls de pluie, de vents très destructeurs voire dévastateurs, d'une mer dangereuse ainsi que d'un risque de submersion marine", indique Météo France. Les zones concernées sont en vigilance rouge. Pour La Réunion, une influence de ce système est probable entre dimanche soir et mardi (Photo : L'Express Maurice)

Selon la météo malgache, "le vent moyen est monté à 150 km/h, avec des rafales de 210 km/h près de son centre". "Fytia génèrera de fortes pluies (50 à 150 mm/24h), susceptibles d’engendrer d’inondations généralisées, de crues éclaires, de possibles glissements de terrains".

Des inondations ont déjà lieu. Regardez.

Sur les provinces de Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa "de forts cumuls de pluies sont possibles lors du transit du système sur terre en journée de samedi et dimanche".

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

Par la suite, il devrait ressortir dimanche par la côte est de Madagascar et évoluer en début de semaine prochaine au sud-ouest des Mascareignes.

- Une dégradation du temps attendue entre dimanche et mardi à La Réunion -

Selon Météo France, pour La Réunion, une influence de ce système est probable entre dimanche soir et mardi.

La tendance actuelle "fait passer le phénomène à une distance suffisante de l'île pour que les conditions les plus dégradées associées restent en mer". Une influence en terme de vent, pluie et de houle, est néanmoins envisagée.

"Son amplitude sera précisée ultérieurement. Attention, cette tendance, qui concerne des échéances assez lointaines (prévisions à 3-4 jours), demande à être confirmée dans nos prochaines prévisions", prévient Météo France.

Pour Mayotte, il n'est pas prévu que ce système impacte directement l'île qui devrait rester en périphérie du centre dépressionnaire, ce qui n'empêche pas des conditions perturbées liées au flux de mousson humide (Kashkazi) jusqu'à samedi inclus.

- Le cyclone tropical Fytia à 1.225 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 150 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 215 km/h.

Pression estimée au centre : 968 hPa.

Position le 31 janvier à 04 heures locales : 16.0 Sud / 44.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1225 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte : 350 km au secteur: sud

Déplacement : est-sud-est à 19 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Dépression sur terre



Centre positionné le 01/02 à 04h locales, par 19.0 Sud / 48.7 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 02/02 à 04h locales, par 21.4 Sud / 52.0 Est.

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 03/02 à 04h locales, par 22.9 Sud / 54.2 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 04/02 à 04h locales, par 24.1 Sud / 55.7 Est.

Tempête tropicale modérée



Centre positionné le 05/02 à 04h locales, par 26.5 Sud / 58.6 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité. Fytia est le second.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

Lire aussi - Saison cyclonique 2025-2026 : entre 10 et 14 tempêtes attendues sur le bassin

www.imazpress.com/[email protected]