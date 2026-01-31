[Photos-Vidéo] Le Port : une trottinette électrique prend feu, un magasin de vélo détruit

Ce samedi 31 janvier, un incendie s'est déclaré dans un magasin de vélos plein centre-ville, rue Saint-Paul. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur place. Selon nos informations, une trottinette électrique aurait pris feu. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l’ordre (Photos : sly/www.imazpress.com)

Les pompiers sont sur place. Regardez.

- Comment éviter que les batteries électriques prennent feu -

Les pompiers invitent les personnes à "vérifier régulièrement l'état de leur batterie, qu'il n'y ait pas de déformation, de chaleur ou de perte de liquide". Si toutefois "ils remarquent cela, il faut ramener à la personne qui l'a vendu ou faire le nécessaire pour isoler la batterie et la mettre à l'air libre", explique le Capitaine Laurent Thibault.

Le soldat du feu conseille de laisser refroidir une vingtaine de minutes la batterie après usage avant de la charger.

Autre recommandation, ne jamais descendre en dessous de 20% de batterie ou au-dessus de 80, alors que 88% des Français avouent le faire dans le rapport d'Assurance Prévention.

S'agissant des voitures électriques, les soldats du feu préconisent de "charger le véhicule sur des bornes dédiées et avoir une installation électrique aux normes".

- Agir vite pour limiter les dégâts -

En cas d'incendie, les pompiers conseillent aux propriétaires d'équipements électriques (avec batteries au lithium), de vérifier "si l'appareil ou le véhicule est branché ou pas". "S'il est branché il faut couper l'alimentation de cette prise avant que l'on arrive", indique le Capitaine des pompiers.

"Si l'on arrive rapidement sur place, nous pouvons refroidir et protéger les alentours mais si on arrive tardivement, comparativement à de la carburation classique, on peut mettre plus de deux heures pour éteindre le feu", explique Laurent Thibault.

D'autant que les pompiers "ne sont pas à l'abri que le feu reprenne". Ces batteries au lithium peuvent "réagir dangereusement avec l'eau". "Il peut y avoir une réaction qui fasse repartir l'incendie, même dans les 24 à 48 heures." La vigilance est donc de mise.

