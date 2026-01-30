Saint-Leu : Thierry Robert en selle pour la campagne des municipales

Ce vendredi 30 janvier 2026, Thierry Robert a inauguré son QG de campagne dans le quartier de Piton Saint-Leu. C'est donc à cheval que l'ancien maire de la ville a guidé près de 3.000 militants vers leur nouveau QG. Il est à n’en pas douter le candidat qui mène la campagne la plus longue de ces futures élections municipales de mars 2026. Il a commencé il y a un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux, où il ne mâche pas ses mots. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce samedi 31 janvier 2026, il est 17 h 15, la circulation est dense dans le quartier de Piton Saint-Leu, Thierry Robert a donné rendez-vous à ses militants à 18 h face à la mairie annexe du quartier.

Depuis plusieurs jours, il tient un compte à rebours en vidéo sur son compte Facebook, pour annoncer l’événement. Il le répète : "C'est à cette réunion qu’il faudra être vu. On va faire quelque chose d’exceptionnel, qu'il faudra sans doute inscrire au Guinness book des records."

- Dress code : orange -

C’est une couleur qui lui a porté chance dans le passé, une vague orange s’apprête à déferler sur le centre de Piton Saint-Leu, les militants sont équipés, casquettes vissées sur la tête, et tee-shirt avec la photo de leur candidat. Ils sont prêts.

18 h 30 : les militants occupent la rue Adrien Lagourgue, disciplinés, tous sont sur les trottoirs et attendent, au cœur des discussions, ils se demandent comment le candidat au poste de maire de la ville va arriver ! À moto peut-être, ou largué par un hélicoptère, tout est possible.

Du côté de l’organisation, on maintient qu’il s’agit d’une surprise. Peu avant 19 h un cheval blanc descend, tenu par une cavalière qui marche à ses côtés. C’est donc cela l’arrivée exceptionnelle.

Thierry Robert arrive. Il est face à la foule, peut-être surpris par le nombre de personnes présentes. Ça y est, il est dans son élément, galvanisé par l’énergie des militants. Il tient à expliquer le choix de sa monture. « Le cheval représente la maitrise, la responsabilité et la capacité à avancer avec méthode.’’

Direction son GQ de campagne afin de l’inaugurer. Le petit tour dans le quartier perturbe la circulation, mais au vu du spectacle, les automobilistes sont patients.

19 h 20, la foule arrive au QG, environ 3000 personnes sont réunies là. Un peu coincées, tant il y a du monde.

Le discours peut commencer. Pas de fiches, pas de note. Thierry Robert prend le micro, il regarde la foule, il ne les quittera pas des yeux. Son équipe lance un direct sur Facebook, la campagne se joue aussi en ligne.

- Bain de foule -

À la fin de son discours, il se dirige vers la foule. Parmi les personnes présentes, des visages familiers, des Saint-Leusiens, des anciens soutiens, des nouveaux. On entend le candidat : "Tu es là ? Viens, on fait une photo ensemble."

À Piton-Saint-Leu ce samedi soir, il n’y a pas de bus qui auraient ramené des habitants d’autres villes pour donner l’illusion d’une foule de militants, eux sont saint-leusiens.

Tous ont une raison bien personnelle, qui justifie leur présence : "Ça fait deux ans que j’ai demandé un rendez-vous avec le maire en place, je ne l’ai jamais vu. Thierry lui a fait des choses quand il était maire, puis il n’évite pas les gens."

Son programme, ils l’entendent, mais c’est la personnalité de Thierry Robert qui semble leur plaire.

- La méthode Robert -

Il veut caser les codes de la communication politique, un choix assumé qui fait parler. C’est ainsi qu'il est devenu son propre média en l’espace de quelques mois. Des extraits de ses vidéos vont tourner en boucle sur les réseaux : il fait le buzz. Sa communication est peut-être efficace : il va très loin, et suscite des réactions.

Sur le terrain, la campagne est permanente, ou c’est peut-être juste sa personnalité. Il n’est pas rare d’entendre sa voix lancer des bonjours dans le supermarché de la ville : il s’arrête, distribue les bises, prend des nouvelles des uns et des autres et continue à faire ses courses.

Thierry Robert est un personnage politique qui s’est fait seul. Pas de mentor à La Réunion, pas de père politique qui lui aurait tout appris, ou laissé un siège de maire, ni de parti qui le porte à ses débuts.

C’est par le biais du monde associatif qu’il se fait connaitre à Piton Saint-Leu, avec les actions menées par l’association Partage en 2004.

En 2008, c’est lui qui fait tomber Jean-Luc Poudroux. Il l’emportera au second tour avec 58,26% soit 8790 votes en sa faveur. En 2014, même duel. Jean-Luc Poudroux homme politique d’envergure à La Réunion, est à nouveau battu, il obtient 3.247 votes, Thierry Robert 12.629.

- Un seul adversaire -

En 2026, Thierry Robert ne parle que du maire sortant, Bruno Domen, son ancien bras droit à qui il avait confié son écharpe de maire. Qu’il s’agisse de ses vidéos sur les réseaux ou de ses meetings, Thierry Robert ne mentionne pas les autres candidats.

Dans la ville de Saint-Leu qui compte 35.000 habitants, en 2020, Bruno Domen a été élu avec 7.000 voix. La candidate soutenue par Thierry Robert à l’époque, qualifiée pour le second tour, avait décidé de ne pas se présenter. Bruno Domen était donc le seul candidat au second tour, avec un taux d’abstention qui avoisinait les 70%.

À Saint-Leu, les élections municipales captivent l’ensemble des Réunionnais tant la présence numérique de Thierry Robert marque les esprits.

