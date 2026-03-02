À Bras Panon, Patricia Profil fait le pari de la jeunesse

À Bras-Panon, une réalité s’impose : 47 % des jeunes sont confrontés au chômage.Ce chiffre ne peut rester une simple statistique. Il raconte des parcours interrompus, des talents sous-estimés, des ambitions freinées. Mais il dit aussi une chose essentielle : notre commune peut compter sur une jeunesse nombreuse, présente et pleine de potentiel.

Cette situation appelle donc une réponse à la fois lucide, responsable et tournée vers l’avenir. Pour Patricia Profil, candidate aux municipales, cette réalité impose d’agir autrement. Pas en parlant à la place des jeunes, mais en construisant avec eux. C’est pourquoi elle a fait un choix politique fort : placer la jeunesse non pas seulement au centre d’un discours, mais au cœur même de son équipe.

Fait inédit, elle est entourée en tête de liste de deux jeunes femmes de moins de 30 ans, pleinement engagées dans la construction du projet municipal. Un choix assumé, porteur d’un message clair : l’avenir d’une commune se construit avec sa jeunesse, ici et maintenant.

- Ouvrir la table des décisions -

"Notre responsabilité n’est pas de parler à la place des jeunes. Notre responsabilité est de leur ouvrir la table des décisions. Les jeunes ne demandent pas des discours. Ils demandent de la considération, de la confiance et des opportunités concrètes. Ils demandent surtout qu’on reconnaisse leur capacité à comprendre, proposer et agir pour leur territoire. C’est pour cela que nous avons fait le choix d’intégrer pleinement des jeunes actifs, engagés et compétents dans notre équipe. Parce que l’avenir d’une commune ne se décide pas sans sa jeunesse", affirme Patricia Profil.

Cette dynamique est incarnée par Chloé Deurveilher, 28 ans, jeune maman et assistante RH, qui connaît les réalités de l’insertion professionnelle et de l’équilibre familial.

"Nous savons ce que signifie chercher un emploi, construire un avenir ici, à Bras-Panon. Notre génération ne demande pas de privilèges, mais des conditions pour pouvoir s’ancrer, travailler et réussir sur son territoire", souligne-t-elle.

À ses côtés, Mazarine Nativel, chargée de communication, porte la voix d’une jeunesse engagée et déterminée : "Nous ne voulons plus seulement subir les décisions. Nous voulons participer, proposer, innover et contribuer activement au développement de notre commune. S’engager localement, c’est prendre sa part de responsabilité dans l’avenir de Bras-Panon."

- Un programme centré sur la jeunesse -

Au-delà des symboles, le programme porté par Patricia Profil repose sur une mesure structurante : faire de Bras-Panon une commune pleinement engagée dans le dispositif régional LéspassClés.

Ce programme vise à renforcer les compétences fondamentales : lecture, écriture, calcul et maîtrise du numérique, afin de permettre à chacun de gagner en autonomie, en confiance et en capacité de projection, en particulier pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi.

Pour Patricia Profil, trop de jeunes ne sont pas freinés par un manque de volonté, mais par un manque d’accompagnement, de repères et de continuité dans les parcours. Le projet municipal prévoit ainsi la création d’un lieu identifié et accessible, dédié aux compétences-clés, proposant un accompagnement personnalisé, en lien étroit avec des organismes de formation qualifiés et les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion.

L’ambition est claire : faire de Bras-Panon une commune qui accompagne les parcours, valorise les talents et crée des perspectives durables pour ses habitants.

À travers la présence affirmée de la jeunesse en tête de liste et la mise en œuvre ambitieuse de LéspassClés, Patricia Profil défend une vision cohérente : donner une place réelle aux jeunes, élever le niveau de compétences, lutter concrètement contre le chômage et renforcer la cohésion sociale à l’échelle de la commune.

À Bras-Panon, la jeunesse ne sera pas un slogan de campagne. Elle sera une force de décision, d’action et de construction collective.

La liste portée par Patricia Profil rassemble des profils ancrés dans la réalité quotidienne : enseignants, infirmier libéral, actifs engagés, jeunes professionnels. Une équipe qui connaît les réalités sociales et économiques de Bras-Panon et qui fait le choix de la confiance, du travail collectif et d’un avenir construit avec celles et ceux qui feront Bras-Panon demain.