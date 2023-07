La Région s'attèlera-t-elle à conduire la charrette à bœufs au chemin de l'Unesco !

Ça y est, la grande cheminée crache enfin sa fumée blanche, la campagne sucrière 2023 s'apprête à commencer. Avec son incessant ballet de tracteurs, des gros camions à remorques dites "cachalots" qui vont sillonner nos routes en début de semaine prochaine. Pendant que les charrettes à bœufs, eux ont disparu définitivement du paysage sucrier à la Réunion.

Nombreux sont ceux qui s'en souviennent encore, qu’avant la fermeture de l'usine sucrière de Stella St-leu en 1978 (il y a 45 ans) ainsi que d’autres usines, des immenses cortèges de charrettes à bœufs aux abords des différents chemins, se rendaient à la balance, puis à l'usine pour un déchargement de cannes à la main. Car à l’époque, la charrette était un élément à part entière du cérémonial de la campagne sucrière.



La charrette bœufs, symbole de la canne et du sucre mais surtout du travail ardu de nos agriculteurs. D'ailleurs, quel que soit le temps ! Qu’il vente, qu’il pleuve ou de fortes chaleurs, nos agriculteurs sont toujours dans leurs champs très tôt le matin pour terminer très tard le soir, accompagnés toujours de leurs charrettes. Beaucoup de charretiers de St-Leu étaient en même temps des agriculteurs. Ils venaient en grande partie du côté du Portail (tout un quartier familial les Dally), du Piton, du Plate, des quatre Robinets, Grand-Fond...etc.



Et aujourd’hui encore, malgré qu’il ne reste plus que deux usines en fonctionnement (le Gol et Bois-Rouge), les anciennes industries sucrières ont laissé leurs empreintes impérissables à travers divers vestiges du passé, de plus de deux cents ans. Cheminées, usines désaffectées, musée de Stella, des vieux murs, le canal Saint-Etienne qui irriguait les champs de cannes à St-Pierre, les charrettes bœufs... sont autant de patrimoines à protéger et à faire vivre.



Attelée à des boeufs, la charrette a été la clé de voûte du monde agricole. Elle reste une composante essentielle dans l’histoire de la Réunion et aussi de l’industrie sucrière. C’est pour cette raison que son inscription au patrimoine de l’Unesco est devenue un sujet majeur pour l’histoire du sucre et de la canne à la Réunion.



D’ailleurs, le char traditionnel du Costa Rica qui a servi pour transporter le café, a été déclaré par l'Unesco “chef-d'œuvre du patrimoine mondial” en 2005. Alors, pourquoi pas aussi notre “sarèt péi”, comme disait le jeune charretier Taillamé des 4 Robinets St-Leu dont le père a travaillé à l’usine de Stella. Lui qui a su donner vie à une vieille charrette haut en couleur et aujourd’hui faisant balader les enfants et les tourismes dans des circuits du “Grand Stella” ou autres manifestations, comme la traditionnelle bénédiction des tracteurs et autres engins agricoles, survenue dernièrement.



Puisqu’aujourd’hui Madame Bello dirige cette institution Régionale. Lui, qui a habité durant son enfance à la Ravine-des-Cabris et de père petit planteur. Elle a dû surement côtoyer les champs de cannes et vu des charrettes remplies de cannes, à l’ancienne usine de Pierrefonds mais aussi à Stella où elle était Directrice de l’école ou encore sur toute l’Île. A présent, elle est la mieux placée à conduire la charrette à bœufs vers le chemin de l’Unesco et c’est presqu’un devoir envers le monde agricole qui a tellement souffert et qui souffre encore.



De plus, nous savons que tôt ou tard le temps effacera tout. Raison supplémentaire, pour que Madame la Présidente, avant que tous ces vestiges disparaissent, de marquer et montrer une fois de plus, la reconnaissance que vous portez aux agriculteurs, en proposant l’inscription de la charrette bœufs au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce sera surtout un grand témoignage que vous manifesterez au monde agricole.





Jean Claude Comorassamy