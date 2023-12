Le 20 décembre, une exigence de liberté et d’égalité

La Réunion célèbre aujourd’hui avec éclat le 20 décembre, la fête Kaf. À travers toute l’île, des festivités culturelles et diverses manifestations commémorent l'abolition de l'esclavage. Ce moment est l'occasion de rendre hommage à nos ancêtres qui ont enduré la traite négrière, le Code Noir, la déportation, l'esclavage, et le marronnage. Ils ont été confrontés à la souffrance, à l'oppression et à l'exil, et ils méritent notre reconnaissance. (Photo Maloya 20 décembre photo RB imazpress)

Cette commémoration est aussi un moment propice pour exprimer notre gratitude envers eux pour l'extraordinaire héritage qu'ils nous ont légué. Cet héritage culturel, avec notre maloya, notre cuisine, notre langue créole, nos croyances, a fait des Réunionnaises et des Réunionnais des femmes et des hommes dotées de richesses extraordinaires.

Ils nous ont enseigné comment emprunter à toutes les sources et surtout comment apprêter à notre manière. Ils nous ont dit que nous pouvions habiter deux mondes en même temps, l’hémisphère Sud et l’hémisphère Sud et que nous pouvions pratiquer plusieurs religions. Avec eux, nous savons qu’il n’y a pas de séparation entre les vivants et les esprits.

Nos ancêtres nous ont donné les clés pour apprendre l’art du contournement, du « kass kontour » et du faufilage. Et comment faire un pas de côté pour combattre sans combattre et faire ce décalage nécessaire pour changer de regard sur les choses et s’adapter à toute situation.

Le 20 décembre est donc une date importante de notre calendrier. Cependant, il ne faudrait pas pour autant occulter le message essentiel de nos ancêtres : l’aspiration à la liberté et à l’égalité. Ne pas oublier que dans notre île fracturée, 40 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, plus de 100 000 personnes sont illettrées, et des dizaines de milliers de familles attendent un logement décent.

Ainsi, la célébration du 20 décembre ne devrait pas seulement être une fête, mais aussi un rappel des exigences d'égalité et de justice pour tous les Réunionnais.

José Macarty

Paul Mazaka

Auteurs du livre "Etre et ne pas être. Introduction à la philosophie réunionnaise"