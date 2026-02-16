​Municipales 2026 : Cyrille Melchior et l’Alliance des associations pour les animaux de La Réunion signent une charte d’engagement

Cyrille Melchior, candidat aux prochaines élections municipales à Saint-Paul, et Karine Makhfi, Présidente de l’Alliance des associations pour les animaux de La Réunion, ont signé ce jour une Charte d’engagement pour la protection animale et la lutte contre l’errance, qui constituent un des enjeux majeurs de sécurité publique, de santé et de bien vivre ensemble sur le territoire. Cyrille Melchior affirme sa volonté de traiter ce sujet de société avec responsabilité, loin d'une vision uniquement répressive.

La Charte signée aujourd'hui pose le constat que la réponse aux problématiques animales doit traiter les causes profondes : l'humain, le social et l'éducation.

​Pour la mandature 2026-2032, Cyrille Melchior s'engage sur plusieurs piliers fondamentaux :

​La prévention par l’éducation et le social :

• Agir à la racine en renforçant la sensibilisation au respect du vivant dans les écoles primaires.

• Mobiliser le CCAS pour accompagner les familles précaires afin d'éviter les abandons, en les orientant vers les dispositifs de stérilisation.

​Des services formés et engagés :

• Désigner un référent « errance animale » au sein de l'administration.

• Mieux accompagner les agents de la Police Municipale et les ASVP pour la gestion des chiens divagants et la détection des situations de maltraitance.

​Un soutien réel aux acteurs de terrain :

• Accompagner les associations via des conventions d'objectifs.

• Mettre en place un « Comité de Suivi de la Condition Animale » réunissant les acteurs associatifs sera créé pour évaluer les actions.

Enfin, la Ville s’engagera dans une démarche de labellisation “Ville Amie des Animaux”.

​En signant cette charte, Cyrille Melchior souhaite faire de Saint-Paul un modèle de gestion éthique et sécurisée, où la lutte contre l'errance passe par une meilleure connaissance du territoire — via un état des lieux précis des animaux domestiques — et une coordination renforcée avec l'intercommunalité pour la stérilisation massive.