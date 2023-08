Ce 02 août 2023 c’est le jour du dépassement. Cela ne dit certainement pas grand-chose pour certains citoyens et pourtant c’est un indicateur important sur l’impact écologique des activités humaines. Aujourd’hui, nous avons épuisé tout le capital naturel de la planète. Nous vivons à crédit. En cause notamment : les déforestations et la surpêche qui ne permettent plus à nos forêts et à nos océans d’absorber les énormes surplus de gaz à effet de serre. (Photo photo RB imazpress)

Ce 02 août n’est pas le 14 juillet, ni Noël, ni la Saint-Valentin, ni le jour de l’an ou tout autre fête populaire ; mais il doit nous faire réfléchir sur les conséquences de nos actes et nos comportements sur cette belle planète terre.

Nous le constatons tous les jours : le changement climatique est là et s’aggrave : des cyclones de plus en plus puissants et meurtriers, des pluies torrentielles, des orages violents, la canicule de plus en plus forte battant chaque année des records de température, des hivers rudes, polaires même avec des chutes de neiges impressionnantes, la sécheresse s’accentue engendrant des immenses incendies, aucun pays n’est épargné.

La Réunion aussi est confrontée à ces cataclysmes. Aussi, il n’y a pas de petits gestes pour l’environnement. Tout ce que nous avons fait, faisons, et ferons a et aura des impacts sur la qualité de notre vie sur terre et interrogeons-nous sur l’héritage que nous allons laisser aux nouvelles générations.

Cela concerne chacun d’entre nous et en premier celles et ceux qui nous gouvernent. Quelle véritable politique de planification écologique est menée ?

On ne peut pas dire que les conférences de parties qui sont des réunions très importantes dans l’agenda des négociations internationales sur le climat réunissant chaque année les pays qui ont ratifié la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et qui se sont tenues à Bonn au mois de juin dernier, ont été riches en décisions. Les intérêts financiers des grosses entreprises qui font des superprofits passent toujours avant l’urgence climatique. Aussi, nous nous faisons peu d’illusions sur la prochaine COP 28 qui aura lieu à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain.

A mon niveau, cette question des changements climatiques, de la transition écologique me tient particulièrement à cœur. C’est pourquoi, avec mon collègue Guyanais Davy RIMANE, nous avons mené une mission d’information sur l’autonomie énergétique dans les Outre-Mer ces derniers mois.

C’est une goutte d’eau dans ce vaste débat et qui n’aborde pas tous les sujets mais si nos différents territoires peuvent inspirer les grands décideurs et servir d’exemple à l’hexagone et au reste du monde, l’objectif sera atteint.

Voici le lien du rapport rendu public le 19 juillet dernier.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion