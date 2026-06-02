"SOS pour une eau douce à la mer"

Courrier du maire de Sainte-Rose au président de la Cirest

Le maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz, a adressé un courrier au président de la Cirest, Joé Bédier. Retrouvez, le courrier dans son intégralité, ci-dessous : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Monsieur le Président,

Dès votre élection à la présidence de la CIREST, vous avez fait de la question de la mobilisation de l'eau pour les populations de l'Est, une priorité.

Je vous témoigne de mon total soutien.

À partir du basculement des eaux d'Est en Ouest, la Région Est, a largement contribué au développement économique et urbain de l'Ouest par l'irrigation de 7 400 hectares de terres agricoles et à la sécurisation de l'alimentation en eau domestique des communes de Saint-Paul, du Port et La Possession.

Dans le même temps, la situation dans l'Est, en rapport à un service pérenne de l'eau aux robinets de tous les habitants, n'a jamais cessé de se dégrader.

Les retards manifestes et criants en investissements dans les infrastructures hydrauliques pour l'Est, retards reconnus par tous, de même que les lenteurs avérées dans la mise en œuvre du programme MEREN, porté par le Département, laissent augurer du pire devant les épisodes de sécheresse à répétition qui nous frappent.

L'installation, pour la première fois a La Réunion d'une unité de désalinisation à Saint-André en janvier 2025, en est une alerte sérieuse.

Aussi, avant que le rejet à la mer, de plus de 190 millions de m' d'eau douce par an, ne soit perçu par nos populations, comme une provocation, je vous demande de positionner la CIREST sur le «pied de guerre» face à l'inacceptable et l'insoutenable manque d'eau fréquent aux robinets de nos administres, alors que la ressource existe et que se profile une pénurie dans la durée.

La révision du SAR en cours est une réelle opportunité afin que des décisions stratégiques fortes y soient inscrites et défendues pour être financées demain.

De plus, je vous propose de saisir cette opportunité de la réalisation du SAR, augmentée par celle du projet EDF, soutenu par la Région, de «TANIKA» (bassine), pour l'électricité (Quotidien du 21 mai 2026), afin de défendre un projet de même nature sur l'Est, de «TANIKA» pour l'eau, sans pompage.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sincères salutations.

Le maire, Michel Vergoz