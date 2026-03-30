États généraux de la filière agricole

Monsieur Dominique Perben, ancien ministre des Départements et Territoires d’Outre-Mer, ancien Garde des Sceaux et aujourd’hui avocat, a accepté d’accompagner ses travaux (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sa mission : contribuer à la structuration, aux côtés de l’ensemble des acteurs de la filière agricole réunionnaise, d’une réflexion collective, fédératrice et apaisée.

Cette démarche vise à renforcer la cohésion de la filière, à servir durablement ses acteurs et à favoriser la souveraineté alimentaire du territoire.

Conformément aux engagements pris publiquement par Olivier Boyer et Florent Malet, ainsi qu’aux attentes exprimées par le Conseil départemental, la CGPER, le MEDEF, la CPME, la Chambre d’Agriculture et les organisations syndicales, la nouvelle gouvernance s’engage et agit dans l’intérêt de l’ensemble de la filière agricole réunionnaise.

Messieurs Olivier Boyer et Florent Malet appellent l’ensemble des parties prenantes – pouvoirs publics, organisations professionnelles, syndicales, interprofessionnelles, et tous les acteurs du secteur - à se mobiliser collectivement pour soutenir et faire aboutir cette démarche constructive et fédératrice.