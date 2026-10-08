10 millions de barils issus des stocks stratégiques débloqués : Frédéric Maillot écrit à Sébastien Lecornu

Dans un courrier adressé au Premier ministre, Sébastien Lecornu, le député réunionnais Frédéric Maillot interroge le gouvernement concernant l'affectation à La Réunion d'une quote-part des 10 millions de barils issus des stocks stratégiques et la garantie de répercussion à la baisse sur les prix à la pompe. Nous publions, ci-dessous, le courrier dans son intégralité : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Monsieur le Premier Ministre,

Votre allocution du 7 octobre prévoit la mobilisation de 10 millions de barils de pétrole issus des stocks stratégiques afin de contenir la hausse des prix des carburants.

Je prends acte de cette décision et vous demande de m'indiquer comment elle sera appliquée à La Réunion.

Notre territoire présente une vulnérabilité structurelle que vous connaissez. Les installations de la Société Réunionnaise des Produits Pétroliers (SRPP) garantissent 29 jours de stocks stratégiques, conformément à la réglementation. En cas d'aléa logistique ou de tension sur le fret maritime, cette autonomie est notre seule garantie de continuité territoriale.

Dans ce contexte insulaire, la SRPP détient le monopole du stockage et de la logistique pétrolière, ce que j'ai eu l'occasion de contester à de nombreuses reprises dans le cadre de commissions et de rapports. Il n'est plus acceptable qu'elle échappe à l'exigence de transparence : elle devra rendre publique, sans délai, l'application de cette mesure. Celle-ci doit se traduire immédiatement à la pompe par une baisse de 12 à 18 centimes par litre de gazole et d'essence par rapport aux prix réglementés. Les Réunionnais n'accepteraient pas que cet avantage profite à la SRPP et aux autres pétroliers.

Afin que la mesure s'applique de façon effective à La Réunion, je vous demande de bien vouloir me préciser :

1. Sur la répartition territoriale : le volume exact, en barils, qui sera physiquement affecté à La Réunion sur le contingent de 10 millions, ainsi que le calendrier et les modalités d'acheminement jusqu'aux cuves de la SRPP, et si cette mesure interviendra en surplus du stock stratégique local.

2. Sur la protection du consommateur : les mécanismes de contrôle que l'État mettra en œuvre, avec la Préfecture de La Réunion et la DGCCRF, pour garantir que la SRPP répercute intégralement l'avantage consenti sur la structure des prix réglementés et pour empêcher tout effet d'aubaine. La publication de la décomposition du prix au litre, intégrant cette décote exceptionnelle, est indispensable à cette fin.

3. Sur la sécurisation de notre stock stratégique : les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour préserver, à l'occasion de cette opération, notre niveau de stock stratégique réglementaire.

Dans l'attente d'une réponse sur les modalités d'application de cette mesure à La Réunion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma très haute considération.

Frédéric Maillot