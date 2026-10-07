Lycées, carburants, agriculture, budget : Sébastien Lecornu annonce une série de mesures face aux crises

Sébastien Lecornu s'est adressé aux Français ce mercredi 7 octobre 2026 depuis Matignon. Après plusieurs jours de mobilisation lycéenne, le Premier ministre a promis des premières réponses d'ici la fin du mois d'octobre et une hausse des moyens de l'Éducation nationale. Face à la flambée des carburants, il annonce la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques, avec l'objectif de faire baisser le prix à la pompe de 12 à 18 centimes par litre. Le chef du gouvernement a également abordé l'agriculture et la situation financière du pays lors de son allocution (Photo AFP)

Quatre dossiers brûlants et une vingtaine de minutes pour tenter d'y répondre. Ce mercredi soir, Sébastien Lecornu a consacré une grande partie de son allocution à la colère des lycéens. Écoutez.

Le Premier ministre a d'abord condamné les violences survenues ces derniers jours, évoquant des "élèves et des personnels agressés", des membres des forces de l'ordre blessés et des établissements dégradés.

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"Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens", a-t-il déclaré. Leur mission est, selon lui, "de protéger les biens mais surtout les personnes, de faire respecter la loi et de permettre l'accès aux établissements scolaires". Mais le chef du gouvernement reconnaît aussi que "la colère des jeunes ne vient pas de nulle part" et assure vouloir entendre leurs revendications.

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- Lycées : premières décisions annoncées fin octobre -

La plateforme lancée par le ministère de l'Éducation nationale a recueilli plus de 40.000 contributions, notamment sur les conditions matérielles dans les établissements et l'organisation du temps scolaire. Les temps de dialogue doivent se poursuivre dans les lycées jusqu'à la semaine prochaine.

Cinq chantiers sont annoncés : mieux assurer les cours lors des absences d'enseignants, améliorer les bâtiments notamment face aux fortes chaleurs, revoir l'organisation du temps scolaire, rendre Parcoursup plus lisible et offrir un nouveau cadre d'expression aux lycéens.

« Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre », promet

Sébastien Lecornu. Le budget 2027 prévoit par ailleurs, selon lui, 64 milliards d'euros pour l'Éducation nationale, soit 1,2 milliard supplémentaire.

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- Carburants : 10 millions de barils pour faire baisser le prix du gazole -

Sur le pouvoir d'achat, Sébastien Lecornu écarte, pour le moment, le retour d'un "coûteux bouclier généralisé" : "Nous ne pouvons pas rouvrir les mêmes dépenses à chaque crise", prévient-il avant de rappeler les plus de 70 milliards d'euros consacrés aux dispositifs mis en place lors de la précédente crise énergétique.

Le gouvernement mise plutôt sur les stocks stratégiques. Au total, 10 millions de barils de gazole doivent être mis à disposition des distributeurs en France pendant trois mois. Le carburant ayant été acheté avant la flambée des cours, Matignon estime que l'opération pourrait permettre de réduire le prix à la pompe de 12 à 18 centimes par litre de gazole. "Cette baisse bénéficiera à toutes celles et ceux qui achètent du gazole et s'ajoutera évidemment aux aides existantes", explique le Premier ministre avant d'assurer que "le prix de l'électricité ne doit pas augmenter cet hiver".

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- "L'agriculture française ne pourra pas attendre l'élection présidentielle" -

Après les épisodes de canicule et de sécheresse, Sébastien Lecornu a également promis de nouvelles réponses au monde agricole. "Des récoltes perdues, du fourrage à trouver, des troupeaux en danger, des trésoreries qui ne permettent plus de faire face. Des milliers d'exploitations sont en péril".

De nouvelles mesures doivent être présentées, ce jeudi, par la ministre de l'Agriculture lors du Sommet de l'élevage à Cournon. Un plan de relance doit parallèlement être soumis au Parlement. "L'agriculture française ne pourra pas attendre l'élection présidentielle", prévient le Premier ministre.

- Budget : 54 milliards d'euros d'effort annoncés -

Dernier dossier, et non des moindres : les finances publiques. Le gouvernement prévoit un effort de redressement de 54 milliards d'euros dans ses projets de budget, tout en affirmant avoir fait "le choix de la stabilité fiscale".

Sébastien Lecornu appelle désormais le Parlement au compromis. "L'opposition a le droit de contester. Le texte peut être évidemment discuté, amendé, modifié", affirme-t-il, mais "c'est la première des responsabilités du Parlement de donner un budget au pays".

À quelques mois de l'élection présidentielle, le Premier ministre conclut en appelant à "l'unité", assurant que son gouvernement restera "entièrement et uniquement consacré à sa mission".

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