800 contrats PEC pour les 24 communes en 2026, une décision imposée aux maires de La Réunion sans aucune concertation

Suite à une réunion organisée ce jour en préfecture, le Préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé officiellement le quota et les modalités des contrats Parcours Emploi Compétence (PEC) attribués à La Réunion en 2026 (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Sur une enveloppe de 4.000 contrats, soit un quart de la dotation nationale, 1700 sont attribués au Conseil départemental, 250 sont consacrés à des emplois verts de la Région et 1.000 au tissu associatif. Il reste donc seulement 800 contrats PEC pour les 24 communes et cinq intercommunalités de La Réunion. Des contrats de six mois, financés à seulement 40% par l’État.

Une décision qui, dans un contexte budgétaire très contraint au plan national, s'impose aux maires de La Réunion sans aucune concertation. Une décision dont les conséquences seront catastrophiques. Les communes ayant déjà validé leur budget, nos marges de manœuvres sont nulles.

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D'abord pour les écoles municipales, puisque les contrats PEC sont essentiels dans l'accueil des enfants sur les temps périscolaires et pour la restauration scolaire. L'organisation de la rentrée 2026 semble d'ores et déjà compliquée, pour ne pas dire compromise. Idem en ce qui concerne l'entretien des espaces verts, enjeu crucial sur le plan environnemental comme sanitaire.

Plus largement, cette décision vient fragiliser un contexte social déjà vacillant et ébranlé par la flambée des prix du carburant. C'est un nouveau coup porté aux familles les plus fragiles ainsi qu'aux collectivités dans l’exercice de leur mission de service public.

Consciente des enjeux nationaux mais aussi locaux, l'association des maires du département de La Réunion (AMDR) entend défendre les communes et intercommunalités réunionnaises dans l'intérêt supérieur des Réunionnaises et des Réunionnais