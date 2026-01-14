Attestation d'honorabilité : 3.000 profils dangereux écartés dans le domaine de la protection de l'enfance...

L'annonce faite, mardi 13 janvier, par la haut-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry fait froid dans le dos. Suite à la généralisation de l'attestation d'honorabilité dans les domaines de la protection de l'enfance et de l'accueil du jeune enfant : ce sont plus de 3.000 personnes qui ont été écartées de ces structures (Photo : sly/www.imazpress.com)

Pour rappel l’attestation d’honorabilité est un document qui certifie qu’une personne n’a pas de condamnation au casier judiciaire, ni d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) l’empêchant d’exercer auprès de mineurs.

Ce dispositif a été généralisé début octobre 2025 pour tous les professionnels et bénévoles de la protection de l’enfance (personnel des foyers, assistants familiaux) et de l’accueil du jeune enfant (personnel des crèches et assistants maternels). Ils doivent remettre ce document à leur employeur lors de l’embauche, puis régulièrement.

Cette obligation faisait suite à la mobilisation des associations et des élus, en particulier à La Réunion où nous avons travaillé main dans la main pour réclamer cette généralisation.

L'annonce du gouvernement d'étendre cette généralisation dans le champ du handicap, en particulier dans les IME (instituts médico-éducatifs) est une bonne chose mais c'est loin d'être suffisant. Il ne faut pas être naïf, les personnes mal intentionnées vont aller là où le contrôle n'existe pas ou si peu.

Ainsi comme le demandent les associations et comme je l'ai demandé au gouvernement dans une question écrite, à ce jour restée sans réponse : il faut élargir au plus vite l'obligation de l'attestation d'honorabilité à tous les secteurs en contact avec des enfants : périscolaire, sportif, centre de loisirs, secteur hospitalier...

La sécurité et la protection de nos enfants ne peuvent plus attendre et doivent être une priorité de nos autorités au-delà des effets d'annonce.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion.