Le Port : après la grève, la clinique de Orchidées reprend l’ensemble de ses activités

À l’issue du mouvement de mobilisation nationale de la médecine libérale, la direction de la Clinique Les Orchidées annonce la reprise intégrale de l’ensemble de ses activités dès ce jeudi 15 janvier 2026, à partir de 7 heures (Photo d'illustration RB/imazpress.com)

"Après une période de réorganisation nécessaire pour garantir la sécurité des soins, l’établissement retrouve son fonctionnement habituel", note la direction.

• Réouverture de la Maternité : La salle de naissance et le service de maternité sont de nouveau prêts à accueillir les futures mamans et les nouveau-nés dès 7h.

• Reprise de la Chirurgie : Le bloc opératoire et les activités chirurgicales programmées reprennent également.

• Continuité des soins : Le service de chimiothérapie, resté ouvert durant la mobilisation, poursuit ses activités habituelles.

"L’accueil et les admissions de patients sont de nouveau effectifs", précise la clinique.



"Malgré les contraintes imposées par ce mouvement social national visant à défendre le modèle de la médecine libérale et la reconnaissance des professionnels de santé, la Clinique Les Orchidées est restée déterminée à préserver l’accès aux soins", souligne-t-elle.

"Toute l’équipe de la Clinique et de la maternité se réjouit de retrouver ses patients et se prépare dès à présent à vous accueillir de nouveau pour vous offrir des soins de qualité en toute sécurité."

Lire aussi - Grève des médecins du 5 au 15 janvier : un mouvement qui traduit un malaise plus profond selon les syndicats