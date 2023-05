Avec un ton scandalisé sur des faits isolés, c’est toute la société réunionnaise qui est scandalisée

Par voie de presse, j’ai pris connaissance des graves propos tenus par Julien Courbet et Bernard Sabbah, lors de l’émission "ça peut vous arriver" diffusée sur RTL et M6, ce lundi 29 mai 2023.

Je cite : "Il faut savoir qu’à la Réunion, il arrive des choses terribles avec les chiens. Ils les utilisent vivants pour pêcher les requins en les attachant au bout d’une corde, c’est horrible !". A propos des réunionnais : "Pour les réunionnais qu’on adore, mais nous ne pouvons pas les laisser faire cela. Nous ne pouvons pas attacher un chien vivant pour qu’il soit utilisé comme appât pour les requins ! Une société qui accepte cela, où allons-nous ? Nous devons prendre des mesures…". Et les propos de Bernard Sabbah : "Il faut aider la Réunion pour éviter ce carnage des chiens pour les poissons et la pêche".

Avec un ton scandalisé sur des faits isolés et qui datent de plus d’une quinzaine d’années, c’est toute la société réunionnaise qui est en fait scandalisée. Remettre le couvert à ce sujet alors que la problématique abordée était l’errance animale, l’abandon animal, est indigne. La maltraitance animale n’est pas l’essence de la Réunion, elle existe également dans l’Hexagone.

Il est intolérable de constater qu’une fois de plus voire de trop, des personnalités nationales et médiatiques, utilisent l’audimat pour ternir la réputation des réunionnaises et des réunionnais, en faisant de cas isolés une généralité et pire encore quelque chose de culturel.

Monsieur Courbet et son acolyte auraient-ils confondus problématiques d’errance, d’abandon animale et maltraitance animale ? Auraient-ils oublié qu’en décembre 2022 Brigitte Bardot a été jugée et condamnée à ce sujet pour injures raciales envers le peuple réunionnais ?

Il faut croire que ce scandale et cette condamnation par la justice n’ont pas servi de leçon et que les préjugés ont la vie dure.

Tenir de tels propos à l’antenne, était-ce une façon de faire de l’audimat ? Ou cela démontre-t-il d’une méconnaissance complète de ce qu’il se passe à la Réunion ?

Je condamne fermement ces propos indignes tenus à l’encontre des réunionnaises et des réunionnais et de nos pêcheurs. Ces propos et préjugés sont dangereux et entachent l’image de la Réunion, humilient et infantilisent son peuple.

L’errance et la maltraitance animale sont de véritables sujets de société et d’actualité à la Réunion pour lesquels, associations, collectivités et population restent mobilisés.

Et oui, les réunionnais aiment les animaux !

C’est pour cela, que je souhaite fortement que Julien Courbert et Benard Sabbah, s’expliquent et adressent leurs excuses aux réunionnaises et les réunionnais.

Amandine RAMAYE,

Citoyenne engagée,

Et vice-présidente de la Région Réunion