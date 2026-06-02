Contrat non renouvelé malgré près de sept années de service et le soutien de sa hiérarchie

La FSU Territoriale souhaite alerter l'opinion publique sur la situation de Mme Nadège Blas, agente contractuelle de la Région Réunion dont le contrat n'a pas été renouvelé malgré près de sept années de service au sein de la collectivité. Mme BLAS a exercé successivement au lycée Paul Moreau de Bras-Panon de 2017 à 2022 puis au CREPS de Saint-Denis de 2024 à 2026. (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

Au-delà de son ancienneté, plusieurs éléments interrogent particulièrement :

- Son responsable hiérarchique a adressé un courrier à la Présidente de Région afin de recommander expressément la poursuite de son activité au sein de la collectivité.

- Ce même responsable souligne son sérieux, son implication quotidienne et son professionnalisme.

- Il indique que l'établissement peut pleinement s'appuyer sur elle et lui accorde « la plus grande confiance ».

- Selon les informations portées à notre connaissance, le besoin auquel répondait l'intéressée demeurerait toujours d'actualité.

La situation soulève d'autant plus d'interrogations que plusieurs informations concordantes avaient été portées à la connaissance de l'intéressée et de son entourage professionnel, laissant entendre qu'une poursuite de son activité au sein de la collectivité était envisagée.

Selon les éléments communiqués à notre organisation syndicale, il aurait notamment été indiqué que le renouvellement de son contrat était en cours de finalisation et qu'une notification devait lui être prochainement adressée par les services des ressources humaines. Pourtant, aucun renouvellement n'est finalement intervenu.

Mme Blas a également adressé un recours gracieux à la Présidente de Région afin de solliciter un réexamen de sa situation.

Par ailleurs, Mme Blas est conseillère municipale à Bras-Panon et participe activement à la vie démocratique locale. Dans le cadre de son mandat, elle a notamment pris part aux mobilisations organisées devant la Préfecture de La Réunion en faveur du maintien des contrats PEC et de la lutte contre la précarité.

Il apparaît particulièrement paradoxal qu'une agente ayant défendu publiquement le maintien des contrats PEC et la lutte contre la précarité de l'emploi, dont l'engagement professionnel est reconnu par sa hiérarchie et dont le maintien semblait envisagé, se trouve aujourd'hui privée d'emploi malgré près de sept années de service au sein de la collectivité.

La FSU Territoriale rappelle que l'article L.131-1 du Code général de la fonction publique interdit toute distinction entre les agents publics fondée notamment sur les opinions politiques ou l'exercice d'un mandat électif.

Notre organisation syndicale ne préjuge pas des motifs ayant conduit à cette décision mais demande que ceux-ci soient clairement explicités et que la situation de Mme Blas fasse l'objet d'un réexamen attentif.

La lutte contre la précarité ne peut rester un simple objectif affiché. Elle doit également se traduire par une reconnaissance concrète des agents qui ont démontré leur engagement au service du public pendant plusieurs années.

