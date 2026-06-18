Croix-rouge de Saint-Benoît en difficulté : l'opposition réagit

L'antenne de la Croix-Rouge de Saint-Benoît est aujourd’hui contrainte de suspendre ses activités faute de local. Jusqu’à présent, la municipalité prenait en charge un loyer d’environ 1 000 euros par mois afin de permettre à l’association de mener ses missions auprès des personnes les plus fragiles. Le local ayant été mis en vente, la Croix-Rouge doit désormais trouver un nouveau lieu d’accueil. C’est à ce moment-là que la mairie affirme ne plus avoir les moyens de supporter un loyer du même montant. (Photo DR)

Cette situation soulève de nombreuses interrogations. Car il n’y a pas si longtemps, les indemnités des élus municipaux de la majorité étaient revues à la hausse. Alors, il faudrait comprendre quoi ? Qu’il y a de l’argent pour améliorer le quotidien des élus, mais plus assez pour maintenir une structure essentielle à la solidarité locale ?

L’argent qui a servi à augmenter ces indemnités aurait pourtant pu, par exemple, contribuer à couvrir ce loyer d’environ 1 000 euros mensuels et permettre à la Croix-Rouge de poursuivre sereinement ses missions. Lorsque nous avons voté contre cette augmentation, le maire nous avait répondu qu’elle était parfaitement légale. Nous lui avions alors rappelé que ce qui est légal n’est pas forcément moral. Aujourd’hui, les faits nous donnent malheureusement raison.

Nous ne pouvons pas accepter qu’une municipalité trouve les moyens lorsqu’il s’agit d’augmenter les indemnités de ses élus, mais invoque soudainement les contraintes budgétaires lorsqu’il s’agit de soutenir les plus démunis. À ce stade, lorsqu’il s’agit de trouver 1 000 euros pour maintenir une structure qui œuvre chaque jour auprès des plus démunis, le maire doit cesser de chercher de fausses excuses.

Parce qu’une commune ne peut être réduite à ses infrastructures ou à ses équilibres budgétaires : elle se définit avant tout par la place qu’elle accorde à la solidarité et à l’accompagnement des plus fragiles.

Enfin, nous souhaitons adresser un message de soutien aux bénévoles de la Croix-Rouge ainsi qu’à l’ensemble des associations du territoire. Votre engagement auprès des plus fragiles est essentiel et profondément respecté. Vous êtes, au quotidien, la preuve vivante que la solidarité n’est pas un slogan, mais une force qui fait tenir notre société. Merci pour votre dévouement.

Le groupe d’opposition de Saint Benoit : "Pour un Nouveau Saint Benoit", le président, Jérémy Vidot Bondal