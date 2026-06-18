[Photos] La Possession : la cantine passe à un euro par mois pour tous les écoliers dès la rentrée prochaine

À la rentrée d'août 2026, le coût de la restauration scolaire va diminuer drastiquement pour les familles et passer à 1 euro mensuel sans conditions de revenus. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi 18 juin 2026, le maire de La Possession, Erick Fontaine, et ses équipes. Objectif : protéger le pouvoir d'achat des familles possessionnaises. L'élu a également présenté le nouvel aménagement du restaurant scolaire de l'école Paul Éluard, entièrement modernisé. (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon le maire de la Possession, une famille avec deux enfants peut payer jusqu’à 1 400 euros par an en restauration scolaire. Son souhait, ce jeudi 18 juin, lorsqu’il annonce la cantine à euro, c’est de voir ce budget familial être redistribué sur des activités extrascolaires, du sport par exemple. "Ça permet d’avoir des économies, de voyager, de prendre une licence dans un club de sport."

- Entre La Possession et Mafate, la ville compte 23 écoles -

Pour ce père de famille, la diminution des prix de la restauration scolaire est une bonne chose, et la nouvelle cantine de l'école Paul Eluard également : "On sait que nos enfants vont dans un endroit sain et renouvelé. Merci encore pour ces travaux vraiment menés.

Même avec un seul enfant à charge, il affirme que l'économie est non négligeable compte tenu du coût de la vie : "Même pour des familles de classe moyenne, ces 20 ou 30 euros que nous allons pouvoir récupérer tous les mois sont importants pour pouvoir faire des loisirs avec la petite, pour pouvoir continuer à faire son éveil, son bonheur."

Au menu pour les 4.300 enfants qui restent manger dans les cantines de la ville ce midi, rougail boucané, gros pois du cap, et salade de concombre. Regardez.

Un menu traditionnel, ce jeudi 18 juin, à l'image de ce que souhaite mettre en place la municipalité de façon plus régulière. Regardez.

- Une enveloppe de 600.000 euros pour financer cette mesure -

Le maire de la ville se félicite : "Si cela a échappé à certaines personnes, cela fait seulement deux mois et demis que nous sommes élus. Nous avons pris l'engagement sur notre programme de ramener cette cantine à un euro, parce qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué pour les familles".

Erick Fontaine justifie cette décision : "Aujourd'hui, vous avez vu le prix de l'essence, le prix des denrées alimentaires quand vous allez faire des courses de plus en plus chères. Vous avez pour les personnes qui sont malades, certains médicaments non remboursés. Vous avez les impôts sur le revenu qui augmentent, les impôts fonciers même si nous, on n'augmente pas."

Sur une année pleine la cantine à 1 euro coûtera plus d'un million à la mairie de la Possession.

Erick Fontaine ajoute : "Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires, que ce soit l'État ou la CAF par exemple, avec qui nous travaillons. L'idée c'est de mailler tout cela pour pouvoir apporter également le petit-déjeuner à l'école, car nous voyons encore des enfants arriver le ventre vide et à un moment ils ne sont plus là, ils ne suivent plus. C'est la seconde étape de notre projet."

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