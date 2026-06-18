Saint-Louis : deux écoles évacuées dans le quartier du Gol après une odeur suspecte

Ce jeudi 18 juin 2026, deux écoles de la commune de Saint-Louis - école Edmond Albius et Sarda Garriga - dans le quartier du Gol, ont été évacuées après la présence d'une forte odeur. Suite à des symptômes d'irritations de la gorge et du nez, une dizaine d'enfants et une dizaine d'adultes ont été examinés par les sapeurs-pompiers et le SMUR venus sur place, nous informe la mairie. Face à cette situation, certains enfants ont pu regagner leur domicile. Les autres ont été mis à l'abri à l'école Pablo Picasso. Pour l'heure, rien n'a permis d'identifier l'origine de cette odeur (Photo : ville de Saint-Louis)

"Heureusement rien de grave", confie la maire de la commune, Juliana M'Doihoma à Imaz Press. "Le protocole mis en place a bien fonctionné", poursuit-elle, contactée par Imaz Press.

Sur place, la mairie, l'adjoint aux affaires scolaires et l'inspectrice de l'Académie de La Réunion.

Les premières investigations réalisées par les services de secours n’ont pas permis, à ce stade, d’identifier avec certitude l’origine ni la nature de cette odeur. Des analyses complémentaires sont actuellement en cours par les sapeurs-pompiers.

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