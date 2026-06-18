La canicule s'installe, les 40 degrés en ligne de mire

La canicule s'installe jeudi sur une large partie de la France, de Paris au centre-est, avec des températures qui vont de plus en plus s'approcher des 40°C.

Alors que l'été ne commence que dimanche, le deuxième épisode de chaleur cette année va encore s'intensifier. Vingt-six départements sont ainsi placés en vigilance orange canicule, du Bassin parisien à l'est, en passant par la Bourgogne.

Dans son bulletin de 06H00, Météo-France maintient la vigilance en place toute la journée de vendredi, pour un épisode caniculaire qui "devrait perdurer jusqu'à la semaine suivante".

Le pic de l'épisode est prévu pour dimanche ou lundi, selon l'institution. "Les 40°C pourraient être atteints sur plusieurs régions de l'Ouest à la vallée du Rhône, voire en Ile-de-France" dimanche. La hausse des températures sera de plus favorisée par le solstice d'été qui surviendra alors, c'est-à-dire le jour le plus long, donc avec plus d'heures d'ensoleillement.

Météo-France a déjà relevé mercredi 37,3°C à Vinsobres (Drôme), Lavaur (Tarn) ou encore Saint Côme d'Olt (Aveyron).

Face à ces fortes chaleurs, qui affectent la santé, de "bons réflexes" sont à adopter "par tous" pour se protéger, rappelle Santé publique France.

Les épisodes caniculaires, qui surviennent "de plus en plus tôt" et coïncident avec des périodes d'examens ou des événements culturels (fête de la musique) et sportifs comme le Mondial de football (11 juin-19 juillet), ont "un effet immédiat sur l'organisme, quel que soit son âge", note l'agence dans un communiqué.

Elle recommande notamment de boire de l'eau régulièrement avant d'avoir soif, de rester au frais chez soi ou dans un autre lieu (bibliothèque, cinéma, magasins, piscine, pièce rafraîchie…).

- "Outil de rafraîchissement" -

La touffeur met particulièrement à rude épreuve les élèves planchant dans des salles surchauffées pour les épreuves écrites de spécialités du bac, qui se terminent jeudi.

Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a annoncé mardi que les oraux du bac pourraient être reportés localement, de "quelques heures ou de quelques jours". Dimanche, il avait déjà affirmé souhaiter qu'"aucun examen" ne se déroule les après-midi.

Chaque commune tente sa parade, tant bien que mal.

A Paris, la mairie a autorisé la baignade dans une portion du canal Saint-Martin, dans l'est de la capitale, pour en faire un "véritable outil de rafraîchissement".

Mais à Lyon, la police a rappelé sur son compte X le message national selon lequel "les fortes chaleurs ne vous autorisent pas à ouvrir ou détériorer les bouches d'incendie pour vous rafraîchir". "Ceci n'est pas une douche", souligne la police sous l'image d'une bouche d'incendie.

Sur les rails, la SNCF a supprimé plusieurs trains Intercités prévus jeudi et vendredi, en prévision de pannes potentielles de climatisation.

C'est le deuxième épisode de chaleur en quelques semaines qui touche la France, frappée en mai par des températures inédites pour le mois.

Ces épisodes se multiplient sous l'influence du changement climatique alimenté par l'utilisation massive des énergies fossiles. En Europe, l'Espagne et le Royaume-Uni sont aussi sous la menace de très fortes températures.

La France est confrontée à "des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses aussi, signe manifeste du changement climatique", souligne Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.

Critiqué par l'opposition pour son "impréparation" lors du précédent épisode de chaleur, le gouvernement entend montrer sa mobilisation.

"La France se place comme l'un des pays pionniers en matière d'adaptation", a assuré la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.

Mais "pour autant, le chemin que nous devons parcourir est très long", a-t-elle dit en présentant mercredi un "premier bilan" du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), censé préparer la France à un réchauffement pouvant aller jusqu'à +4°C d'ici 2100.



AFP