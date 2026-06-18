Mondial-2026 : le Portugal de Ronaldo piégé par la RD Congo (1-1)

Retour réussi pour les Léopards de la RD Congo. Cinquante-deux ans après leur seule apparition en Coupe du monde, les Congolais ont tenu en échec le Portugal, pourtant prétendant à la victoire finale. Les hommes de Sébastien Desabre sont parvenus à empêcher Cristiano Ronaldo de marquer.

Cristiano Ronaldo a entamé mercredi à Houston son sixième mondial pour le Portugal par un match nul contre la RD Congo (1-1), une mauvaise entrée en matière pour la Seleçao, considérée comme l'un des favoris de la compétition.

Titularisé comme prévu, le quintuple Ballon d'or a ajouté un autre record à sa fabuleuse collection: il est devenu, à 41 ans, avec Lionel Messi, l'un des deux seuls footballeurs de l'histoire à jouer lors de six Coupes du monde différentes.

Mais contre le Congo mercredi, il est resté muet. Deux reprises sans contrôle non cadrées (68e, 74e) auront été ses meilleures occasions, dans un match où il n'a jamais vraiment pesé.

"C'est le football. Le Portugal aurait pu gagner comme perdre", a d'abord commenté CR7 en zone mixte, avant d'ajouter sur son compte Instagram: "Ce n'est pas le départ souhaité, mais c'est loin d'être terminé. Tête haute et passons au prochain match".

Pour la RD Congo, en revanche, ce match nul est historique, puisqu'il s'agit de son premier point jamais marqué en Coupe du monde, pour sa deuxième participation après 1974 (sous le nom de Zaïre à l'époque).

"Nous avons essayé de créer des occasions, mais nous n’avons pas su en profiter", a regretté le Parisien Joao Neves, auteur du but portugais: "J’ai beaucoup de confiance en ce que nous avons fait ensemble, en notre équipe. Nous allons améliorer ce qui doit l’être", a-t-il dit après le match.

On a pourtant cru, pendant 45 minutes, que cette rencontre serait une promenade de santé pour les champions d'Europe 2016.

- Possession stérile -

Les Portugais ont débuté pied au plancher, privant les Congolais de ballons. On jouait depuis à peine plus de cinq minutes que Neves ouvrait déjà le score, d'une tête décroisée sur un centre de la droite de Pedro Neto (1-0, 6e).

Loin de réveiller les Léopards, ce but a semblé au contraire les assommer. Et la première période a ressemblé à un jeu de passe à dix des Portugais, qui ont monopolisé le ballon (80% de possession).

Les Congolais, beaucoup trop timides dans le pressing et maladroits dans leurs rares relances, ont regardé la Seleçao faire tourner le ballon. Le match s'est mis à ronronner, la RD Congo ne s'est créé aucune occasion franche, et le Portugal semblait parti pour passer une soirée tranquille.

Puis le vent a tourné pendant le temps additionnel de la première période. Vitinha a d'abord dû détourner en corner une frappe sans contrôle de Samuel Moutoussamy (45e+3), avant que Yoane Wissa ne fasse basculer le match, d'une tête aux six mètres hors de portée de Diogo Costa (1-1, 45e+5).

Le temps d'engager, et l'arbitre renvoyait les deux équipes au vestiaire. Tout était à refaire pour la Seleçao.

La deuxième période a eu un petit air d'Espagne-Cap Vert (0-0), joué lundi, avec des Portugais incapables de trouver la faille face à une défense solide, et des Congolais qui ont crânement tenté de jouer leur chance en contres. Ils auraient pu créer une énorme surprise si un tir de Cedric Bakambu à la 56e minute ne s'était pas écrasé sur le poteau.

Mais les défenses ont tenu bon. Il faudra désormais aller chercher la qualification contre les deux autres équipes du groupe, la Colombie et l'Ouzbékistan, qui s'affrontent dans la soirée (04h00 heure française).

AFP