Sainte-Marie : dégradation de la qualité de l'eau dans plusieurs secteurs

Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Sainte-Marie, d’une dégradation de la qualité de l’eau à la suite du lavage du réservoir Médard ce jeudi 18 juin 2026. Plusieurs secteurs sont concernés (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les secteurs suivants :

- Rue des Jésuites

- Rue des Palmiers, imp des Canas

- Rue Desbassyns

- Ruelle Minatchy, imp des Manguiers

- Rue Numa Nirlo, imp des Palmistes

- Rue des Pourpiers, imp des Phlox

- Rue Debussy

- Rue Ravel

- Route de la Grande Montée partie basse

- Rue Georges Azema

- Rue Moka

- Rue Roger Payet

- Rue Edmond Rivière

- Rue de la Menuiserie

- Rue Lorion, imp Isambert

- Rue Pinot

- Rue Jean Hinglo

- Rue de Langlard et Grévileas

- Rue de la Vanille, Impasse Cryptopus, Impasse Eulophias

- Rue Faham

- Rue Calanthe

- Rue Santos Dumont

- Allée des Cocotiers

- Avenue Roland Garros

- Rue de la Vierge Noire

- Rue des Esclaves

- Impasse des Bougainvilliers, Impasse de la Marelle

- Rue Louis Lagourgue

- Rue Concorde

- Rue Alex Begue

- Rue Caravelle

- Rue Louis Lermerle

- Rue Clément Ader

- Rue Marcel Goulette

- Rue des Fréres Wright

- Rue Constellation

- Rue Frère Exupery

- Rue Maurice Paturau

- Impasse J.B Varondin

- Rue Charles Nungesser

- Rue Colis

- Rue Jules Robert

- Impasse des Baies Roses

- Rue Charles Lindberg

- Ruelle Clain

- Rue Louis Blériot

- Rue Jean Mermoz

- Rue Bourgeois

- Rue Gilot l'Etang

- Rue Louis Descottes

- Impasse de la Ravine

- Rue Michel Ange

- Lot La Vierge Noire

- Impasse Carreau Coton

- D61

- Route Emile de la Giroday

Ce communiqué reste valable jusqu’à une nouvelle communication de retour à la normale.

Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.