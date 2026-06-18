Sainte-Marie : dégradation de la qualité de l'eau dans plusieurs secteurs

Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Sainte-Marie, d’une dégradation de la qualité de l’eau à la suite du lavage du réservoir Médard ce jeudi 18 juin 2026. Plusieurs secteurs sont concernés (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Sur les secteurs suivants :
- Rue des Jésuites
- Rue des Palmiers, imp des Canas
- Rue Desbassyns
- Ruelle Minatchy, imp des Manguiers
- Rue Numa Nirlo, imp des Palmistes
- Rue des Pourpiers, imp des Phlox
- Rue Debussy
- Rue Ravel
- Route de la Grande Montée partie basse
- Rue Georges Azema
- Rue Moka
- Rue Roger Payet
- Rue Edmond Rivière
- Rue de la Menuiserie
- Rue Lorion, imp Isambert
- Rue Pinot
- Rue Jean Hinglo
- Rue de Langlard et Grévileas
- Rue de la Vanille, Impasse Cryptopus, Impasse Eulophias
- Rue Faham
- Rue Calanthe
- Rue Santos Dumont
- Allée des Cocotiers
- Avenue Roland Garros
- Rue de la Vierge Noire
- Rue des Esclaves
- Impasse des Bougainvilliers, Impasse de la Marelle
- Rue Louis Lagourgue
- Rue Concorde
- Rue Alex Begue
- Rue Caravelle
- Rue Louis Lermerle
- Rue Clément Ader
- Rue Marcel Goulette
- Rue des Fréres Wright
- Rue Constellation
- Rue Frère Exupery
- Rue Maurice Paturau
- Impasse J.B Varondin
- Rue Charles Nungesser
- Rue Colis
- Rue Jules Robert
- Impasse des Baies Roses
- Rue Charles Lindberg
- Ruelle Clain
- Rue Louis Blériot
- Rue Jean Mermoz
- Rue Bourgeois
- Rue Gilot l'Etang
- Rue Louis Descottes
- Impasse de la Ravine
- Rue Michel Ange
- Lot La Vierge Noire
- Impasse Carreau Coton
- D61
- Route Emile de la Giroday
Ce communiqué reste valable jusqu’à une nouvelle communication de retour à la normale.
Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.