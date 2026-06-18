Cilaos : des coupures d'eau à Bras Sec en raison de la sécheresse

Actualisé le 18 juin 2026 à 13:39

Publié le 18 juin 2026 à 13:36

La Civis informe ses abonnés du secteur de Bras Sec à Cilaos, qu’en raison de la période de sécheresse qui sévit actuellement, l’alimentation en eau potable sera interrompue ce jeudi 18 juin 2026 à 22 heures jusqu’au lendemain matin à 5 heures (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cet arrêt est nécessaire afin de permettre le remplissage du réservoir.

La Civis invite par ailleurs tous ses abonnés à adopter une consommation responsable de l’eau afin d’éviter au maximum ces coupures en :

- réduisant l’arrosage des jardins

- réduisant ou arrêtant le lavage des cours à grandes eaux

- réduisant ou arrêtant le remplissage des piscines

- fermant le robinet pour se laver les mains

- préférant les douches aux bains

- utilisant un verre lors du brossage des dents

La Civis présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension