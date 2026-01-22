Cyrille Melchior et l’équipe de "Nous, les Saint-Paulois" : l'engagement d'une union solide pour l'avenir de notre ville

Depuis le début de notre démarche, nous portons une conviction profonde : Saint-Paul mérite une équipe dévouée, intègre et capable de tenir ses promesses. Nous sommes des femmes et des hommes d'engagement et nous nous mobilisons, ensemble, pour défendre les intérêts de chaque Saint-Pauloise et de chaque Saint-Paulois. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

- "Une reconnaissance nationale pour une victoire locale" -

Nous tenons à exprimer notre immense fierté et notre honneur suite à l’investiture de Cyrille Melchior par Les Républicains (LR). Le soutien de ce grand parti national est un signal fort : il confirme que notre projet est crédible et reconnaît en Cyrille Melchior la stature et la capacité nécessaires pour remporter cette élection municipale. Cette confiance nous donne une force supplémentaire pour mener ce combat pour notre territoire.

- Le rassemblement au cœur de notre action -

Notre liste, « Nous, les Saint-Paulois », rencontre un succès grandissant sur le terrain. Cet accueil chaleureux nous conforte dans notre volonté de fédérer l'ensemble des forces du centre et de la droite. Notre ambition est claire : rassembler toutes les bonnes volontés pour faire gagner la population et bâtir un avenir prospère pour Saint-Paul.

- La parole donnée comme boussole -

À la demande des citoyens, nous avons accepté ce challenge ambitieux et stimulant de construire une alternative solide. Depuis que nous exerçons des responsabilités politiques, nous avons toujours fait de la parole donnée un principe sacré. Nous avons toujours respecté nos engagements envers les Réunionnaises et les Réunionnais, et nous continuerons à le faire avec la même rigueur et la même sincérité.



Signataires



Annie PIGNOLET DUMONT, Présidente de Réunion +

Patrick DORLA, Vice-président de Réunion +

Lilian RINGUIN-VELLEYEN, Trésorier de Réunion +

Hassam Moussa, Président de Force Citoyenne

Dr Jean Pierre Armoudom

Rémy Massain



