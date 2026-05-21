Décès de Jean-Marie Potin : notre île perd un défenseur attentif de l’intérêt général

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Jean-Marie Potin, membre du Conseil Économique Social Environnemental de La Réunion et figure engagée des droits des consommateurs à travers l’association UFC-Que Choisir Réunion, qu’il présidait (Photo www.imazpress.com)

Notre île perd un défenseur attentif de l’intérêt général, dont la voix et l’action ont contribué à faire avancer les droits des consommateurs et la lutte contre la vie chère. Son engagement constant, sa rigueur et son sens du dialogue auront marqué durablement le paysage associatif réunionnais.

Au nom de la Région Réunion et en mon nom personnel, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.