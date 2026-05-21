Portugal : deux enfants français, âgés de 3 et 5 ans, retrouvés seuls au bord d’une route

Deux enfants de nationalité française, âgés de 3 et 5 ans, ont été retrouvés seuls mardi en début de soirée sur une route du Portugal reliant la ville d’Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, dans le sud du pays, a appris l’AFP mercredi auprès de la gendarmerie, qui a ouvert une enquête (Photo www.imazpress.com)

“Je confirme que deux enfants mineurs ont été retrouvés”, a déclaré le major Joao Gaspar, porte-parole de Garde nationale républicaine (GNR).



Après avoir été conduits dans un poste de la gendarmerie, les enfants ont été pris en charge par des structures d’accueil pour mineurs. Ils ont été examinés par des médecins dans un hôpital mercredi matin, avant d‘être confiés aux services de l’ambassade de France, a-t-il précisé.

“Ils sont en sécurité”, a assuré le porte-parole de la gendarmerie.



Précisant qu’aucune disparition n’avait été signalée, les médias locaux avancent l’hypothèse selon laquelle les deux enfants auraient été abandonnés.



Sollicitée par l’AFP, l’ambassade de France n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.



Selon plusieurs médias portugais, rapportés par Le Parisien, un couple d’automobilistes a aperçu les deux garçons marchant sur le bord de la route : "Ils pleuraient, effrayés. Je me suis arrêté", a raconté Artur Quintas.

D’après son témoignage, les enfants ne possédaient aucun document d’identité mais portaient chacun un sac à dos contenant "des vêtements, de la nourriture et de l’eau".

AFP