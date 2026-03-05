Des graffitis indignes aux Tampon

La France Insoumise n’est ni de près ni de loin impliquée dans la mort de Quentin Deranque à Lyon, il y a deux semaines. La mort d’un homme est toujours un drame, et ne devrait jamais être récupérée à des fins politiques.

La France Insoumise est un mouvement pacifique qui défend l’idée d’une rupture avec un système qui produit tant d’injustices et de pauvreté. Nous prônons, certes, la révolution citoyenne, mais par le vote; nous sommes non violents.

Aujourd’hui, au Tampon les affiches officielles de la liste Nout Voix Nout l’Avenir sont vandalisées avec un propos diffamant laissant penser qu’il existe une égalité entre LFI et le nazisme.

Un peu d’histoire devrait permettre de mettre en évidence la grossièreté de ce propos. N’est-ce pas les ligues fascistes qui, en 1936, entonnaient le slogan : "Mieux vaut Hitler que le Front populaire" ?

Le Nouveau Front Populaire dans lequel LFI est une force motrice est aujourd’hui attaquée par les descendants de ces ligues fascistes. Faut-il rappeler que le Front National devenu Rassemblement National, classé à l’extrême droite par le Conseil d’État, a été fondé par des anciens de la Waffen-SS, Pierre Bousquet et Léon Gaultier.

Et lors de la marche blanche, à Lyon, en souvenir de Quentin Deranque, les saluts nazis ont été nombreux...

Alors, si la situation n’était pas si grave, nous pourrions reprendre l’expression enfantine : "c’est celui qui dit qui est".

L’histoire de la gauche est jalonnée de constantes luttes contre les régimes d’extrême droite partout dans le monde.

La liste Nout voix Nout l’Avenir regroupe toutes les sensibilités de gauche, fait exceptionnel à la Réunion comme en France, avec des citoyen.e.s qui, comme nous, veulent rendre le pouvoir aux Tamponnais.es.

Et pour cela nous menons une campagne propre, exemplaire, en nous concentrons sur nos propositions sans recourir à l’injure envers nos adversaires politiques.

Les groupes d’actions de la France Insoumise du Tampon