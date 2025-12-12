TOUTE L’ACTUALITÉ
Tribune libre de David Lorion

Disparition d'Edmond Lauret : c’est une grande personnalité du sud qui disparait

  • Publié le 12 décembre 2025 à 16:07
  • Actualisé le 12 décembre 2025 à 16:09
david lorion , maire de saint-pierre

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès d’Edmond Lauret. C’est une grande personnalité du Sud au parcours politique et professionnel singulier, qui disparait aujourd’hui (Photo : sly/www.imazpress.com)

Homme de cœur et engagé, il a participé activement au développement de notre intercommunalité, porté des projets majeurs du territoire et défendu avec conviction les intérêts du Grand Sud.

Homme de caractère et rigoureux, il a toujours fait preuve d’un sens aigu de la défense du service public.

Son action au sein de la CIVIS restera marqué par son exemple d’intégrité et sa fidélité aux valeurs de la République.

Au nom de la CIVIS et de la municipalité de Saint-Pierre, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à tout ceux qui l’ont côtoyé.

David Lorion,
Président de la CIVIS
Maire de Saint-Pierre

