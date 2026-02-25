Disparition de Charles Durand : la cause chagossienne a perdu en lui un ami véritable

Tribune libre du Comité Solidarité Chagos La Réunion et du Mouvement pour la Paix

Nous, le Comité solidarité Chagos la Réunion et le Mouvement pour la paix avons appris avec tristesse le décès de Charles Durand, un ami véritable de la cause chagossienne. (Photo sly/www.imazpress.com)

Homme au grand cœur Charles était sensible aux malheurs du peuple chagossien victime depuis plus de cinquante ans de la part de deux grandes puissances mondiales La Grande Bretagne comme auteur principal et les Etats Unis en complicité d’une déportation brutale hors de leurs îles natales. Rappelons que depuis les Chagossiens restent empêchés de rentrer chez eux.

Soucieux de la nécessaire solidarité avec ce peuple en lutte, il participait aux actions de solidarité déclenchées par le Comité solidarité Chagos La Réunion rejoint récemment par le Mouvement pour la Paix pour faire avancer la cause du peuple chagossien.

Nos deux mouvements remercient aujourd’hui Charles Durand pour ce qu’il a fait pour aider les Chagossiens. Avec lui s’est éteint un véritable ami de la cause chagossienne et un ami de tous ceux qui à La Réunion manifestent depuis des années leur solidarité à la cause du peuple des Chagos.

Pour le Comité Solidarité Chagos La Réunion :

Georges Gauvin, président

Alain Dreneau, secrétaire

Pour le Mouvement pour la Paix :

Julie Pontalba, présidente