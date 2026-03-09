Ericka Bareigts apporte son soutien à Vincent Rivière dans une nouvelle vidéo de campagne

Dans le cadre de la campagne des élections municipales de mars 2026 à La Possession, une nouvelle vidéo de campagne vient d’être publiée mettant en lumière le soutien de Ericka Bareigts à la candidature de Vincent Rivière à La Possession (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans cette séquence vidéo, Ericka Bareigts souligne la cohérence du projet porté par Vincent Rivière pour la commune et salue son engagement de terrain au service des habitants.

Au fil de l'échange, Vincent Rivière présente sa vision pour l’avenir de La Possession : une ville des proximités, capable de concilier développement, qualité de vie et respect des équilibres naturels du territoire.

La discussion met notamment en avant plusieurs orientations structurantes du projet municipal, parmi lesquelles la nécessité de redonner une cohérence à l’aménagement de la ville, d’améliorer les mobilités et de valoriser les espaces naturels comme le parc Rosthon Lataniers, appelé à devenir un véritable poumon vert pour les habitants.

Pour Vincent Rivière, ce soutien illustre une volonté de coopération entre territoires et une ambition commune pour le développement équilibré de l’Ouest et du Nord de La Réunion.

"Cette dynamique de soutien montre que La Possession peut s’inscrire dans une vision plus large de coopération entre les communes, au service des habitants et du développement de notre territoire et de la qualité de vie des possessionnais" déclare Vincent Rivière.